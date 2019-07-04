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4 июля 2019, 16:13



«Мы хотим жить!» - «кричат» животные с фото на выставке в «Заповедниках Таймыра».

Как отмечают в«Заповедниках», это выставка-призыв, или воззвание к Человеку от будущих поколений, своеобразный «крик природы» о желании жить в экологически благоприятной и чистой среде. На выставке представлены фотографии детёнышей животных и их родителей, сделанные работниками заповедников Таймыра и волонтёрами во время экспедиционных выездов на территорию и путешествий по местам заповедного Таймыра. Авторами фотографий стали Михаил Бондарь, Виктор Матасов, Виола Стрекаловская, Дмитрий Болдырев, Константин Бабашкин, Ольга Александрова, Андрей Лозенко. Стихотворные подписи к сюжетам создавала Ирина Месропян. Увидеть результат их работы можно по адресу: ул. Талнахская, 22 (телефон для справок 31-17-27). С сентября выставка отправится в путешествие по социокультурным и образовательным учреждениям города. Заявки принимаются по телефону 31-17-13. Фото "Заповедников Таймыра"

Просмотров:88 В экологической гостиной Объединённой дирекции «Заповедников Таймыра» открылась выставка от Ассоциации заповедников и национальных парков Алтай-Саянского экорегиона, подготовленная в рамках межрегиональной акции «МЫ не ХОТИМ ЖИТЬ на свалке».Как отмечают в«Заповедниках», это выставка-призыв, или воззвание к Человеку от будущих поколений, своеобразный «крик природы» о желании жить в экологически благоприятной и чистой среде. На выставке представлены фотографии детёнышей животных и их родителей, сделанные работниками заповедников Таймыра и волонтёрами во время экспедиционных выездов на территорию и путешествий по местам заповедного Таймыра. Авторами фотографий стали Михаил Бондарь, Виктор Матасов, Виола Стрекаловская, Дмитрий Болдырев, Константин Бабашкин, Ольга Александрова, Андрей Лозенко. Стихотворные подписи к сюжетам создавала Ирина Месропян. Увидеть результат их работы можно по адресу: ул. Талнахская, 22 (телефон для справок 31-17-27).С сентября выставка отправится в путешествие по социокультурным и образовательным учреждениям города. Заявки принимаются по телефону 31-17-13.Фото "Заповедников Таймыра"