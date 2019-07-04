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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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17:01 Полицейские накрыли в центре Норильска игровой клуб «для своих».
16:13 «Мы хотим жить!» - «кричат» животные с фото на выставке в «Заповедниках Таймыра».
15:40 В июне в Норильске родилось 188 малышей.
15:27 Сейчас в Норильске +29 градусов, но уже завтра вновь похолодает.
15:03 «Заполярная Правда» проведёт прямую линию с Роспотребнадзором.
14:59 Скоро в Норильске ПикНик. Горожанам предложат самые полезные развлечения.
14:13 В августе корабли Северного флота вновь пришвартуются к причалам Дудинского морского порта.
14:11 Авиакомпания NordStar привлечена к административной ответственности за задержки рейсов.
13:26 Краевые парламентарии обсуждают проект распределения квот добычи дикого северного оленя на ближайший год.
12:53 Стартовал чемпионат Норильска по футболу.
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