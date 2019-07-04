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4 июля 2019, 17:01



Полицейские накрыли в центре Норильска игровой клуб «для своих».

В ходе оперативно-разыскных мероприятий деятельность незаконного клуба была пресечена. В помещении оперативники обнаружили и изъяли 21 игровой автомат, 13 мониторов и 13 системных блоков с установленным программным обеспечением, предназначенным для проведения незаконной азартной деятельности. Кроме того, полицейские задержали 34-летнюю норильчанку, подозреваемую в организации незаконной деятельности клуба. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 171.2 Уголовного кодекса РФ «Незаконные организация и проведение азартных игр». Максимальное наказание, предусмотренное статьёй, - два года лишения свободы. Подозреваемая находится под подпиской о невыезде.

Просмотров:42 Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции отдела МВД России по г. Норильску выявили факт незаконной организации и проведения азартных игр. Полицейские установили, что в одном из домов по Ленинскому проспекту действует нелегальный игорный клуб. При этом вход в заведение был разрешён ограниченному кругу лиц.В ходе оперативно-разыскных мероприятий деятельность незаконного клуба была пресечена. В помещении оперативники обнаружили и изъяли 21 игровой автомат, 13 мониторов и 13 системных блоков с установленным программным обеспечением, предназначенным для проведения незаконной азартной деятельности.Кроме того, полицейские задержали 34-летнюю норильчанку, подозреваемую в организации незаконной деятельности клуба. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 171.2 Уголовного кодекса РФ «Незаконные организация и проведение азартных игр». Максимальное наказание, предусмотренное статьёй, - два года лишения свободы. Подозреваемая находится под подпиской о невыезде.