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4 июля 2019, 17:21



Вниманию автомобилистов: на 23-м км автодороги Норильск – Алыкель начинаются ремонтные работы.

Рабочие приступают к ремонту водопропускной трубы, находящейся на этом участке и пришедшей в негодность. Уже завтра, 5 июля, после 22.00 движение будет осуществляться по временному пути. Работы, которые обошлись дорожному фонду в 9 миллионов рублей, выполнит подрядная организация «МФЦ» до сентября. Как пояснил главный специалист технического отдела «Норильскавтодора» Кирилл Кривенко, замена водопропускной трубы – вынужденная мера, иначе есть риск того, что вода размоет автотрассу, как уже было ранее. - Протяжённость объездной – около 400 метров, по качеству дорога практически ничем не уступает основной трассе. Призываю водителей обращать внимание на дорожные знаки и учитывать временные изменения, - сказал Кирилл Кривенко. Фото Елены Белаловой

Просмотров:142 В связи с этим будет организован временный объезд.Рабочие приступают к ремонту водопропускной трубы, находящейся на этом участке и пришедшей в негодность. Уже завтра, 5 июля, после 22.00 движение будет осуществляться по временному пути. Работы, которые обошлись дорожному фонду в 9 миллионов рублей, выполнит подрядная организация «МФЦ» до сентября. Как пояснил главный специалист технического отдела «Норильскавтодора» Кирилл Кривенко, замена водопропускной трубы – вынужденная мера, иначе есть риск того, что вода размоет автотрассу, как уже было ранее.- Протяжённость объездной – около 400 метров, по качеству дорога практически ничем не уступает основной трассе. Призываю водителей обращать внимание на дорожные знаки и учитывать временные изменения, - сказал Кирилл Кривенко.Фото Елены Белаловой