Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/39843

4 июля 2019, 17:30



Индивидуальные предприниматели могут получить различные виды кредитов.

Как индивидуальному предпринимателю получить кредит? Банки поддерживают развитие малого бизнеса и предлагают сразу несколько видов программ кредитования. Выбор типа займа основывается на сумме займа, возможности предоставить залог, размере возможного ежемесячного платежа, а также процентной ставке. Основные виды кредитования для ИП: - Овердрафт - банк кредитует расчётный счёт клиента, на котором не хватает денежных средств. Средний кредитный лимит при таком типе кредитования — треть от среднего денежного оборота на счету за последний квартал. Срок кредитования — не более года. - Кредитная линия - тип кредитования, при котором сумма выдаётся частями. Данный заём может быть возобновляемым и невозобновляемым. В первом случае деньги берут в долг заново в течение всего срока кредитования, во втором — нет. - Кредит под залог - процентные ставки при данном типе займа одни из самых низких, но существует риск потерять своё имущество. Залогом может быть движимое и недвижимое имущество, ценные бумаги. Максимальная сумма кредитования — 70% от стоимости залога. - Экспресс-займ — рассмотрение заявки в течение получаса, малый пакет документов, при этом высокая процентная ставка, довольно короткие сроки кредитования. Шанс получить кредит выше у владельцев фирм с большим сроком существования, нежели у начинающего индивидуального предпринимателя. Чтобы повысить свои шансы на получения кредита, можно предоставить в банк выписку с расчётного счёта, бизнес-план, демонстрирующий, на что пойдут заёмные деньги, финансовые отчёты — одним словом, документы, подтверждающие платёжеспособность фирмы. В основной пакет документов входит: паспорт, налоговое свидетельство, последняя налоговая декларация, свидетельство о регистрации ИП. Для получения денег под заём в банке необходимо собрать пакет документов, обратиться к кредитному специалисту, подать заявку на кредит и дождаться решения банка.

Просмотров:148 Сегодня малый бизнес — одно из самых активно развивающихся направлений. На создание и усовершенствование своего дела необходимы финансовые затраты. Как правило, именно на этом этапе встаёт вопрос о необходимости кредитования.Как индивидуальному предпринимателю получить кредит?Банки поддерживают развитие малого бизнеса и предлагают сразу несколько видов программ кредитования. Выбор типа займа основывается на сумме займа, возможности предоставить залог, размере возможного ежемесячного платежа, а также процентной ставке.Основные виды кредитования для ИП:- Овердрафт - банк кредитует расчётный счёт клиента, на котором не хватает денежных средств. Средний кредитный лимит при таком типе кредитования — треть от среднего денежного оборота на счету за последний квартал. Срок кредитования — не более года.- Кредитная линия - тип кредитования, при котором сумма выдаётся частями. Данный заём может быть возобновляемым и невозобновляемым. В первом случае деньги берут в долг заново в течение всего срока кредитования, во втором — нет.- Кредит под залог - процентные ставки при данном типе займа одни из самых низких, но существует риск потерять своё имущество. Залогом может быть движимое и недвижимое имущество, ценные бумаги. Максимальная сумма кредитования — 70% от стоимости залога.- Экспресс-займ — рассмотрение заявки в течение получаса, малый пакет документов, при этом высокая процентная ставка, довольно короткие сроки кредитования.Шанс получить кредит выше у владельцев фирм с большим сроком существования, нежели у начинающего индивидуального предпринимателя. Чтобы повысить свои шансы на получения кредита, можно предоставить в банк выписку с расчётного счёта, бизнес-план, демонстрирующий, на что пойдут заёмные деньги, финансовые отчёты — одним словом, документы, подтверждающие платёжеспособность фирмы. В основной пакет документов входит: паспорт, налоговое свидетельство, последняя налоговая декларация, свидетельство о регистрации ИП.Для получения денег под заём в банке необходимо собрать пакет документов, обратиться к кредитному специалисту, подать заявку на кредит и дождаться решения банка.