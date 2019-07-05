Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/39844

5 июля 2019, 10:36



Пострадавшие от паводков в Канске получат наибольший размер положенных по закону выплат.

Накануне заместитель председателя правительства края Анатолий Цыкалов по поручению главы региона проинспектировал в Канске общую ситуацию и ход работ по восстановлению систем жизнеобеспечения. Он доложил губернатору, что ситуация в городе стабилизировалась, восстановлены электроснабжение, водоотведение, дорожная инфраструктура, продолжается откачивание воды из подвалов домов, с придомовых территорий и дачных участков. В настоящее время основной задачей является оказание материальной поддержки жителям, пострадавшим от паводка. По поручению губернатора в Канске работают мобильные общественные приёмные, где горожане получают консультации по оформлению документов для компенсации ущерба и иную помощь. В передвижные консультационные пункты за два дня обратились более 150 человек, из которых 34 подали заявление на материальную помощь. Специальные комиссии совершают подворовые обходы для оценки ущерба. По данным главы Канска Андрея Береснева, материальная помощь может потребоваться примерно 130 пострадавшим семьям - это 350-400 человек. Согласно краевому законодательству пострадавшие от чрезвычайной ситуации семьи и одиноко проживающие граждане получают единовременную выплату из краевого резервного фонда. Её размер может составлять от 20 тысяч рублей (при частичной утрате имущества) до 50 тысяч рублей (при полной его утрате). Александр Усс дал поручение правительству края предусмотреть для жителей Канска наибольший размер компенсации из краевого резервного фонда. «Необходимо выплатить пострадавшим максимальную сумму – по 50 тысяч вне зависимости от степени утраты имущества. Положенные оценочные процедуры и приём заявлений требуется провести в максимально короткие сроки», - отметил губернатор. По мнению главы региона, этот же принцип стоит применить при работе с людьми, пострадавшими от паводков в других районах края. Кроме выплаты в 50 тысяч рублей предусмотрена ещё одна мера поддержки - единовременная адресная материальная помощь в связи с трудной жизненной ситуацией. По группе территорий, к которой относится город Канск, эта сумма составляет 10 тысяч рублей. Для её получения необходимо оформить заявление в органах социальной защиты на местах. Также Александр Усс дал поручение министерству сельского хозяйства и торговли взять на контроль вопрос об оказании помощи жителям, потерявшим в паводке урожай. Речь идёт о его натуральном возмещении растительной сельхозпродукцией в необходимых объёмах либо, если потребуется, - в денежном выражении. Губернатор поручил организовать в городе приём заявок на обеспечение древесиной для строительства, ремонта, реконструкции и отопления домов. Ситуация с паводком в Канске и других территориях края находится на контроле главы региона и краевого правительства. Фото Александра Якимова / krskstate.ru

Просмотров:102 Губернатор Красноярского края Александр Усс провёл совещание по ликвидации последствий подтопления в Канске и других территориях края, где складывается неблагоприятная паводковая обстановка. О чём говорили участники встречи, рассказала пресс-служба губернатора.Накануне заместитель председателя правительства края Анатолий Цыкалов по поручению главы региона проинспектировал в Канске общую ситуацию и ход работ по восстановлению систем жизнеобеспечения. Он доложил губернатору, что ситуация в городе стабилизировалась, восстановлены электроснабжение, водоотведение, дорожная инфраструктура, продолжается откачивание воды из подвалов домов, с придомовых территорий и дачных участков. В настоящее время основной задачей является оказание материальной поддержки жителям, пострадавшим от паводка.По поручению губернатора в Канске работают мобильные общественные приёмные, где горожане получают консультации по оформлению документов для компенсации ущерба и иную помощь. В передвижные консультационные пункты за два дня обратились более 150 человек, из которых 34 подали заявление на материальную помощь. Специальные комиссии совершают подворовые обходы для оценки ущерба.По данным главы Канска Андрея Береснева, материальная помощь может потребоваться примерно 130 пострадавшим семьям - это 350-400 человек.Согласно краевому законодательству пострадавшие от чрезвычайной ситуации семьи и одиноко проживающие граждане получают единовременную выплату из краевого резервного фонда. Её размер может составлять от 20 тысяч рублей (при частичной утрате имущества) до 50 тысяч рублей (при полной его утрате).Александр Усс дал поручение правительству края предусмотреть для жителей Канска наибольший размер компенсации из краевого резервного фонда. «Необходимо выплатить пострадавшим максимальную сумму – по 50 тысяч вне зависимости от степени утраты имущества. Положенные оценочные процедуры и приём заявлений требуется провести в максимально короткие сроки», - отметил губернатор. По мнению главы региона, этот же принцип стоит применить при работе с людьми, пострадавшими от паводков в других районах края.Кроме выплаты в 50 тысяч рублей предусмотрена ещё одна мера поддержки - единовременная адресная материальная помощь в связи с трудной жизненной ситуацией. По группе территорий, к которой относится город Канск, эта сумма составляет 10 тысяч рублей. Для её получения необходимо оформить заявление в органах социальной защиты на местах.Также Александр Усс дал поручение министерству сельского хозяйства и торговли взять на контроль вопрос об оказании помощи жителям, потерявшим в паводке урожай. Речь идёт о его натуральном возмещении растительной сельхозпродукцией в необходимых объёмах либо, если потребуется, - в денежном выражении.Губернатор поручил организовать в городе приём заявок на обеспечение древесиной для строительства, ремонта, реконструкции и отопления домов.Ситуация с паводком в Канске и других территориях края находится на контроле главы региона и краевого правительства.Фото Александра Якимова / krskstate.ru