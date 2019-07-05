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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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Новости:
12:52 В Музее Норильска откроется выставка «ТаймырФотоГода-2019».
11:58 Десять норильских работодателей были оштрафованы за нарушения антикоррупционного законодательства.
11:30 Центр литературного творчества «Водолей» приглашает норильчан на беседу-обсуждение сборника стихотворений Вячеслава Ханжина «Антиболь».
11:28 Сегодня пройдут финальные игры по волейболу в рамках спартакиады ТОШ.
11:11 Ведущие онкологи России и международная организация помощи и поддержки пациентов проведут бесплатные консультации.
10:36 Пострадавшие от паводков в Канске получат наибольший размер положенных по закону выплат.
17:21 Вниманию автомобилистов: на 23-м км автодороги Норильск – Алыкель начинаются ремонтные работы.
17:01 Полицейские накрыли в центре Норильска игровой клуб «для своих».
16:13 «Мы хотим жить!» - «кричат» животные с фото на выставке в «Заповедниках Таймыра».
15:40 В июне в Норильске родилось 188 малышей.
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