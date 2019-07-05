Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/39845

5 июля 2019, 11:11



Ведущие онкологи России и международная организация помощи и поддержки пациентов проведут бесплатные консультации.

Горячая линия для женщин будет работать сегодня. Врачи-консультанты прокомментируют результаты гинекологических и цитологических исследований, объяснят, чем опасен вирус папилломы человека и что делать, если он обнаружен, расскажут, какие методы диагностики позволят выявить рак шейки матки на начальной стадии и какие симптомы должны насторожить женщину. Мужчины могут задать свои вопросы завтра. Специалисты расскажут о ранней диагностике рака простаты, рекомендуемых исследованиях при тех или иных симптомах со стороны мочеполовой системы (например, частых позывах к мочеиспусканию, болевых ощущениях, наличии крови в моче или сперме и т. д.), помогут расшифровать результаты анализов уровня ПСА и индекса здоровья простаты (PHI). Фото keytown.me

Просмотров:98 Горячие линии «Патология шейки матки» и «Заболевания предстательной железы» в рамках программы «Дни ранней диагностики онкологических заболеваний» пройдут сегодня и завтра с 10.00 до 18.00 (мск). Ведущие онкологи, гинекологи, урологи и представители пациентских организаций ответят на вопросы пациентов по многоканальному телефону 8-800-550-13-13. Цель бесплатных горячих линий - привлечь внимание жителей России к профилактике онкологических заболеваний, развенчать мифы о раке.Горячая линия для женщин будет работать сегодня. Врачи-консультанты прокомментируют результаты гинекологических и цитологических исследований, объяснят, чем опасен вирус папилломы человека и что делать, если он обнаружен, расскажут, какие методы диагностики позволят выявить рак шейки матки на начальной стадии и какие симптомы должны насторожить женщину.Мужчины могут задать свои вопросы завтра. Специалисты расскажут о ранней диагностике рака простаты, рекомендуемых исследованиях при тех или иных симптомах со стороны мочеполовой системы (например, частых позывах к мочеиспусканию, болевых ощущениях, наличии крови в моче или сперме и т. д.), помогут расшифровать результаты анализов уровня ПСА и индекса здоровья простаты (PHI).Фото keytown.me