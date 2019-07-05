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5 июля 2019, 11:28



Сегодня пройдут финальные игры по волейболу в рамках спартакиады ТОШ.

С понедельника, 8 июля, спартакиада продолжится соревнованиями по мини-футболу, где также сыграют 57 команд (по семь человек в сборной). Игры пройдут во всех районах города.

Просмотров:84 Определятся как победители, так и призёры состязаний. Встреча за третье место пройдёт между командами «Бобры» (Талнах, школа № 30) и «Картошка» (школа № 21, Центральны район). За победу в волейбольном зачёте спартакиады сразятся «Пельмени» (сводный отряд стадиона «Заполярник») и «Ритм» (школа № 6). Игры пройдут на стадионе «Заполярник». Напомним, что всего в соревнованиях выступали 57 команд ребят в возрасте от 14 до 17 лет: 35 сборных представляли Центральный район, 15 – Талнах и 7 – Кайеркан.С понедельника, 8 июля, спартакиада продолжится соревнованиями по мини-футболу, где также сыграют 57 команд (по семь человек в сборной). Игры пройдут во всех районах города.