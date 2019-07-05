Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/39847

5 июля 2019, 11:30



Центр литературного творчества «Водолей» приглашает норильчан на беседу-обсуждение сборника стихотворений Вячеслава Ханжина «Антиболь».

Всех желающих ждут 8 июля в 18.30 по адресу: Ленинский проспект, 20а. Телефон для справок 46-50-19. Фото Ирины Даниленко

Просмотров:92 Вячеслав Николаевич начал писать эту книгу в возрасте 22 года и посвятил её человеческим взаимоотношениям. Что такое семейные ценности? Какие печальные события приводят к ревности, недоверию и предательству? В обсуждении этих вопросов примут участие члены Союза писателей Таймыра, музыканты и психологи.Всех желающих ждут 8 июля в 18.30 по адресу: Ленинский проспект, 20а. Телефон для справок 46-50-19.Фото Ирины Даниленко