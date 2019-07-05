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5 июля 2019, 11:58



Десять норильских работодателей были оштрафованы за нарушения антикоррупционного законодательства.

В связи с этим прокуратура Норильска в отношении юридических и должностных лиц возбудила 11 дел об административных правонарушениях, предусмотренных ст. 19.29 КоАП РФ (незаконное привлечение к трудовой деятельности либо к выполнению работ или оказанию услуг государственного или муниципального служащего либо бывшего государственного или муниципального служащего). В настоящее время мировой суд рассмотрел восемь дел с назначением наказания в виде штрафа на общую сумму более 350 тысяч рублей. Кроме того, прокуратура города внесла 11 представлений руководителям организаций и учреждений об устранении нарушений антикоррупционного законодательства, к дисциплинарной ответственности привлечены восемь должностных лиц.

Просмотров:102 В Норильске проведены прокурорские проверки исполнения требований законодательства о противодействии коррупции в организациях, расположенных на территории города. Установлено, что 10 предприятиями-работодателями с 2016-го по 2018 годы заключены трудовые договоры с лицами, ранее замещавшими должности государственной и муниципальной службы. Однако в 10-дневный срок, установленный ч. 4 ст. 12 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», сведения о заключении трудовых договоров по последнему месту службы государственных и муниципальных служащих направлены не были. Об этом сообщает официальный портал прокуратуры края.В связи с этим прокуратура Норильска в отношении юридических и должностных лиц возбудила 11 дел об административных правонарушениях, предусмотренных ст. 19.29 КоАП РФ (незаконное привлечение к трудовой деятельности либо к выполнению работ или оказанию услуг государственного или муниципального служащего либо бывшего государственного или муниципального служащего). В настоящее время мировой суд рассмотрел восемь дел с назначением наказания в виде штрафа на общую сумму более 350 тысяч рублей.Кроме того, прокуратура города внесла 11 представлений руководителям организаций и учреждений об устранении нарушений антикоррупционного законодательства, к дисциплинарной ответственности привлечены восемь должностных лиц.