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5 июля 2019, 12:52

В Музее Норильска откроется выставка «ТаймырФотоГода-2019».


В экспозиции представлены работы норильских и таймырских фотографов, прошедшие конкурсный отбор.
В мае Музей Норильска объявил о начале приема заявок на участие в фотовыставке «ТаймырФотоГода-2019», позволяющей объединить норильское и таймырское сообщества фотографов и поддержать талантливых авторов. Для профессиональных фотографов и фотолюбителей участие в выставке – возможность показать свое творчество широкой публике. Отличительная особенность проекта «ТаймырФотоГода-2019» - уход от субъективной оценки творчества фотографов. Важно показать коллективное лучшее, созданное на территории в течение года. В итоге на участие в выставке «ТаймырФотоГода» было подано 45 заявок с разными тематическими фотосериями. Оргкомитетом отобраны самые оригинальные, сильные, эмоциональные и качественные работы: 11 серий от 11 авторов.
На открытии выставки посетители увидят авторские фотосерии Дениса Кожевникова, Александра Харитонова, Александра Александрова, Алексея Бочкарева, Витаса Бинеты, Евгения Мелехова, Андрея Лазырева, Юлии Новиковой, Павла Хроменкова, Евгения Стренадко и Дениса Цымбалова. Городские пейзажи, удивительная природа Таймыра, жизнь коренных малочисленных народов Севера, будни норильчан – каждая фотосерия уникальна и отличается особым авторским взглядом на жизнь.
Выставка будет открыта для просмотра с 12 июля (открытие в 18.30) по 13 октября. Вход свободный.

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    Список новостей

 5 июля 2019 
12:52   В Музее Норильска откроется выставка «ТаймырФотоГода-2019». 11:58   Десять норильских работодателей были оштрафованы за нарушения антикоррупционного законодательства.
11:30   Центр литературного творчества «Водолей» приглашает норильчан на беседу-обсуждение сборника стихотворений Вячеслава Ханжина «Антиболь». 11:28   Сегодня пройдут финальные игры по волейболу в рамках спартакиады ТОШ.
11:11   Ведущие онкологи России и международная организация помощи и поддержки пациентов проведут бесплатные консультации. 10:36   Пострадавшие от паводков в Канске получат наибольший размер положенных по закону выплат.

 4 июля 2019 
17:21   Вниманию автомобилистов: на 23-м км автодороги Норильск – Алыкель начинаются ремонтные работы. 17:01   Полицейские накрыли в центре Норильска игровой клуб «для своих».
16:13   «Мы хотим жить!» - «кричат» животные с фото на выставке в «Заповедниках Таймыра». 15:40   В июне в Норильске родилось 188 малышей.
15:27   Сейчас в Норильске +29 градусов, но уже завтра вновь похолодает. 15:03   «Заполярная Правда» проведёт прямую линию со специалистами Роспотребнадзором.
14:59   Скоро в Норильске ПикНик. Горожанам предложат самые полезные развлечения. 14:13   В августе корабли Северного флота вновь пришвартуются к причалам Дудинского морского порта.
14:11   Авиакомпания NordStar привлечена к административной ответственности за задержки рейсов. 13:26   Краевые парламентарии обсуждают проект распределения квот добычи дикого северного оленя на ближайший год.
12:53   Стартовал чемпионат Норильска по футболу. 12:45   Двое мужчин, одна женщина и две собаки породы акита-ину отправляются сегодня в пеше-водный поход по плато Путорана.
12:08   «Норникель» объединил управление речными активами. 11:52   На центральной турбазе озера Лама прошёл круглый стол для специалистов, занимающихся российским и международным туризмом.
11:25   Норильский театр даст гастроли в Москве. 09:14   Полетать над Норильском предлагает горожанам организатор нового социокультурного проекта - уличный театр абсурда "В ожидании солнца".

 3 июля 2019 
21:16   Министр промышленности, энергетики и ЖКХ края обсудил с руководством Норильска проблемы и перспективы капремонтов. 18:23   До благотворительного забега «Норильск, беги со мной!» осталось 10 дней.
18:05   Туристский инфоцентр Красноярья подписал соглашения с АРН и Таймырским информационным центром. 17:39   В Норильске полным ходом идут ремонты на магистральных трубопроводах в рамках подготовки к отопительному периоду.
17:25   «Террористы» захватили «Мальчишек Севера». Норильские страйкболисты провели для воспитанников военно-патриотического лагеря операцию «Антитеррор». 16:33   Сотрудники норильской Госавтоинспекции отметили свой профессиональный праздник.
14:13   Духовой коллектив BrassBanda из Норильска покорил публику на грандиозном гала-концерте III Всероссийского фестиваля-конкурса «Серебряные трубы Черноморья - 2019». 13:57   Быть или не быть. Краевые парламентарии никак не могут договориться насчёт «общего котла».
12:36   Манера вождения и нарушение ПДД отразятся на стоимости полиса ОСАГО. 11:11   «Ромашковое счастье» накроет кайерканцев в это воскресенье.

 2 июля 2019 
17:43   Дороги отремонтируют качественно и в срок, обещают в «Норильскавтодоре». 17:36   Правоохранители бьют тревогу: за последние полгода в Норильске выросло число мошенничеств и краж.
17:36   Во время празднования Дня города и Дня металлурга для норильчан споют Валерия и Юлия Литош. 17:10   Для белой медведицы из Норильска и её новых друзей в «Роевом ручье» строят современные вольеры без решёток.
16:23   Норильчанин украл у соседа по квартире 100 тысяч долларов и купил себе дом на юге. 16:03   В художественной галерее продолжается выставочная акция, посвящённая 85-летию Красноярского края.
14:21   Сегодня, 2 июля, закрывается первая смена в городских оздоровительных лагерях. 14:10   Волна наводнения докатилась до Красноярского края. В Канске действует режим ЧС.
11:41   Всех, кто собирается создать семью или уже много лет в счастливом браке, и есть дети, ждут на праздник «СемьЯ». 11:26   Участники КВКО «Экран» кинокомплекса «Родина» побывали на Международном мастер-класс-фестивале детского мульткино «Жар-Птица» в Новосибирске.
11:09   В субботу в 14 часов в атриуме «Арены» вас ждут на свидание. 10:25   Норильские туристы-водники традиционно открыли сезон сплавом по Вальку.
10:12   Таланты Кайеркана поздравили соседку Дудинку с 352-летием. 10:07   Рекордные показатели. «Норникель» представил ежегодный отчёт об устойчивом развитии.

 1 июля 2019 
17:57   В Норильске стартовал первый этап очистки ущелья Красные Камни. 17:56   В Норильске прошёл турнир «Железный бицепс» по версии WRPF.
17:50   Почти 250 тонн мусора собрали норильчане во время общегородского субботника. 16:27   На стадионе «Заполярник» провели турнир по мини-футболу, приуроченный ко Дню молодёжи.




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