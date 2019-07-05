Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/39850

5 июля 2019, 12:52



В Музее Норильска откроется выставка «ТаймырФотоГода-2019».

В мае Музей Норильска объявил о начале приема заявок на участие в фотовыставке «ТаймырФотоГода-2019», позволяющей объединить норильское и таймырское сообщества фотографов и поддержать талантливых авторов. Для профессиональных фотографов и фотолюбителей участие в выставке – возможность показать свое творчество широкой публике. Отличительная особенность проекта «ТаймырФотоГода-2019» - уход от субъективной оценки творчества фотографов. Важно показать коллективное лучшее, созданное на территории в течение года. В итоге на участие в выставке «ТаймырФотоГода» было подано 45 заявок с разными тематическими фотосериями. Оргкомитетом отобраны самые оригинальные, сильные, эмоциональные и качественные работы: 11 серий от 11 авторов. На открытии выставки посетители увидят авторские фотосерии Дениса Кожевникова, Александра Харитонова, Александра Александрова, Алексея Бочкарева, Витаса Бинеты, Евгения Мелехова, Андрея Лазырева, Юлии Новиковой, Павла Хроменкова, Евгения Стренадко и Дениса Цымбалова. Городские пейзажи, удивительная природа Таймыра, жизнь коренных малочисленных народов Севера, будни норильчан – каждая фотосерия уникальна и отличается особым авторским взглядом на жизнь. Выставка будет открыта для просмотра с 12 июля (открытие в 18.30) по 13 октября. Вход свободный.

Просмотров:78 В экспозиции представлены работы норильских и таймырских фотографов, прошедшие конкурсный отбор.В мае Музей Норильска объявил о начале приема заявок на участие в фотовыставке «ТаймырФотоГода-2019», позволяющей объединить норильское и таймырское сообщества фотографов и поддержать талантливых авторов. Для профессиональных фотографов и фотолюбителей участие в выставке – возможность показать свое творчество широкой публике. Отличительная особенность проекта «ТаймырФотоГода-2019» - уход от субъективной оценки творчества фотографов. Важно показать коллективное лучшее, созданное на территории в течение года. В итоге на участие в выставке «ТаймырФотоГода» было подано 45 заявок с разными тематическими фотосериями. Оргкомитетом отобраны самые оригинальные, сильные, эмоциональные и качественные работы: 11 серий от 11 авторов.На открытии выставки посетители увидят авторские фотосерии Дениса Кожевникова, Александра Харитонова, Александра Александрова, Алексея Бочкарева, Витаса Бинеты, Евгения Мелехова, Андрея Лазырева, Юлии Новиковой, Павла Хроменкова, Евгения Стренадко и Дениса Цымбалова. Городские пейзажи, удивительная природа Таймыра, жизнь коренных малочисленных народов Севера, будни норильчан – каждая фотосерия уникальна и отличается особым авторским взглядом на жизнь.Выставка будет открыта для просмотра с 12 июля (открытие в 18.30) по 13 октября. Вход свободный.