Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/39851

5 июля 2019, 14:06



Зарядись тропическим настроением на «Гавайской вечеринке за полярным кругом» и стань участником благотворительного забега «Норильск, беги со мной!».

Горожан ждёт масса сюрпризов и подарков. Они смогут не только повеселиться от души вместе с артистами, но и сделать благое дело - зарегистрироваться на благотворительный забег «Норильск, беги со мной!» и помочь четырём маленьким норильчанам. Кстати, те, кто сегодня зарегистрируются на забег, получат специальный номер и смогут принять участие в лотерее и, возможно, выиграть приз от благотворительного фонда «Территория добра» и партнёров акции. На вечеринке выступят паркуристы, брейк-дансеры, девушки, увлечённые зумбой, мастера бразильского боевого танца – капоэйра и т. д. Каждый пришедший на весёлый летний праздник сможет принять участие в мастер-классах по цирковой акробатике на воздушных полотнах; создать свою тотемную маску с особыми волшебными свойствами; попробовать себя в капоэйра; освоить пару аккордов на укулеле (небольшой гавайской гитаре); преобразиться с помощью тотемного аквагрима и др.

Просмотров:168 Сегодня, 5 июля, в атриуме СРК «Арена», с 18 до 20 часов Норильск зажжёт на «Гавайской вечеринке за полярным кругом». Организатор - благотворительный фонд «Территория добра».Горожан ждёт масса сюрпризов и подарков. Они смогут не только повеселиться от души вместе с артистами, но и сделать благое дело - зарегистрироваться на благотворительный забег «Норильск, беги со мной!» и помочь четырём маленьким норильчанам. Кстати, те, кто сегодня зарегистрируются на забег, получат специальный номер и смогут принять участие в лотерее и, возможно, выиграть приз от благотворительного фонда «Территория добра» и партнёров акции.На вечеринке выступят паркуристы, брейк-дансеры, девушки, увлечённые зумбой, мастера бразильского боевого танца – капоэйра и т. д. Каждый пришедший на весёлый летний праздник сможет принять участие в мастер-классах по цирковой акробатике на воздушных полотнах; создать свою тотемную маску с особыми волшебными свойствами; попробовать себя в капоэйра; освоить пару аккордов на укулеле (небольшой гавайской гитаре); преобразиться с помощью тотемного аквагрима и др.