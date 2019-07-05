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5 июля 2019, 14:15



Старший вице-президент компании «Норникель» Сергей Батехин избран председателем президиума Ночной хоккейной лиги.

Ночная хоккейная лига – ведущая российская любительская спортивная организация, не имеющая аналогов в стране и мире. Задачей лиги является популяризация любительского хоккея, поддержка ветеранов советского и российского хоккея, организация всероссийских соревнований по этому виду спорта и создание условий для занятия массовым хоккеем по всей стране. С Ночной хоккейной лигой «Норникель» объединяют давние партнёрские отношения. Компания регулярно выступает партнёром ежегодного всероссийского фестиваля по хоккею среди любительских команд страны. Президент компании Владимир Потанин, сам регулярно играющий в составе команд в играх Ночной хоккейной лиги и на турнирах Кубка легенд, возглавляет попечительский совет фонда НХЛ, где контролирует специально созданную целевую программу поддержки ветеранов советского и российского хоккея. Поддержка спорта является важным элементом социальной политики «Норникеля». Компания активно участвует в развитии профессионального и массового спорта, в частности, хоккея. Так, в 2018 году между «Норникелем» и Федерацией хоккея России подписан договор о партнёрстве, направленный на развитие национальной программы подготовки хоккеистов «Красная машина». Другим направлением сотрудничества станет комплексная подготовка сборных команд России по хоккею к XXIV Олимпийским играм - 2022 в Пекине. Председатель совета легенд Ночной хоккейной лиги, легендарный отечественный хоккеист Александр Якушев так прокомментировал назначение Сергея Батехина: «Очень приятно, что один из лидеров российского бизнеса - компания «Норникель - является нашим надёжным партнёром в развитии любительского хоккея в стране. Уже на протяжении 5 лет мы тренируемся вместе с президентом компании Владимиром Потаниным и его командой. Он прививает любовь к хоккею и своим сотрудникам, и партнёрам компании. А мы, в свою очередь, помогаем поднять уровень их спортивного мастерства. Сергея Леонидовича Батехина знаем не только как эффективного управленца, но и активного игрока. Он уделяет много времени проектам, направленным на популяризацию хоккея в стране и пропаганду здорового образа жизни». Напомним: Сергей Батехин также является активным участником хоккейных баталий и выступает в команде Ночной хоккейной лиги под номером 6.

Просмотров:149 На посту главы президиума Сергей Батехин будет осуществлять контроль за реализацией программ развития хоккея как массового спорта под эгидой Ночной лиги, а также других ключевых проектов, направленных на популяризацию этого вида спорта в России. Программы будут осуществляться, в том числе, при поддержке компании «Норникель».Ночная хоккейная лига – ведущая российская любительская спортивная организация, не имеющая аналогов в стране и мире. Задачей лиги является популяризация любительского хоккея, поддержка ветеранов советского и российского хоккея, организация всероссийских соревнований по этому виду спорта и создание условий для занятия массовым хоккеем по всей стране.С Ночной хоккейной лигой «Норникель» объединяют давние партнёрские отношения. Компания регулярно выступает партнёром ежегодного всероссийского фестиваля по хоккею среди любительских команд страны. Президент компании Владимир Потанин, сам регулярно играющий в составе команд в играх Ночной хоккейной лиги и на турнирах Кубка легенд, возглавляет попечительский совет фонда НХЛ, где контролирует специально созданную целевую программу поддержки ветеранов советского и российского хоккея.Поддержка спорта является важным элементом социальной политики «Норникеля». Компания активно участвует в развитии профессионального и массового спорта, в частности, хоккея. Так, в 2018 году между «Норникелем» и Федерацией хоккея России подписан договор о партнёрстве, направленный на развитие национальной программы подготовки хоккеистов «Красная машина». Другим направлением сотрудничества станет комплексная подготовка сборных команд России по хоккею к XXIV Олимпийским играм - 2022 в Пекине.Председатель совета легенд Ночной хоккейной лиги, легендарный отечественный хоккеист Александр Якушев так прокомментировал назначение Сергея Батехина:«Очень приятно, что один из лидеров российского бизнеса - компания «Норникель - является нашим надёжным партнёром в развитии любительского хоккея в стране.Уже на протяжении 5 лет мы тренируемся вместе с президентом компании Владимиром Потаниным и его командой. Он прививает любовь к хоккею и своим сотрудникам, и партнёрам компании. А мы, в свою очередь, помогаем поднять уровень их спортивного мастерства.Сергея Леонидовича Батехина знаем не только как эффективного управленца, но и активного игрока. Он уделяет много времени проектам, направленным на популяризацию хоккея в стране и пропаганду здорового образа жизни».Напомним: Сергей Батехин также является активным участником хоккейных баталий и выступает в команде Ночной хоккейной лиги под номером 6.