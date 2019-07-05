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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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17:50 7 июля норильский храм Рождества Иоанна Предтечи отметит престольный праздник.
17:20 Ни денег, ни изолятора в Норильске. Бывший замначальника краевой полиции ответит в суде за 200 млн рублей, вылетевших в трубу.
17:10 На руднике «Таймырский» добыли 95-миллионную тонну руды.
16:25 Норильск поучаствует в выборочном наблюдении труда мигрантов.
16:13 На «Комсомольском» обустроят новый участок подземной добычи медно-никелевых руд.
15:53 Ходулисты, мимы, хорошая музыка и история о любви к своему городу. На улице Комсомольской прошел показ представления «Летая над Норильском».
15:09 Северный завоз выполнен на 20%.
14:43 В «Заповедниках Таймыра» создадут оперативную группу быстрого реагирования.
14:15 Старший вице-президент компании «Норникель» Сергей Батехин избран председателем президиума Ночной хоккейной лиги.
14:06 Зарядись тропическим настроением на «Гавайской вечеринке за полярным кругом» и стань участником благотворительного забега «Норильск, беги со мной!».
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