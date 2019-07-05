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5 июля 2019, 14:43



В «Заповедниках Таймыра» создадут оперативную группу быстрого реагирования.

- Помощь федерального эксперта в области охраны особо охраняемых природных территорий стала необходимой в связи с масштабной реформой охранных структур нашей организации, - отметил Константин Просекин. Были проверены обозначенные на картах кордоны заповедника «Путоранский», большая часть которых по факту не существует либо не пригодна к эксплуатации, определена целесообразность восстановления некоторых объектов, атрибутированы места для установки современных модульных конструкций – новых опорных точек службы охраны природы. Формирование новой охранной структуры – оперативного отдела – стало отдельной задачей. Определён состав штата оперативной группы, круг её задач и полномочий, экипировки и технических возможностей. Достигнуты договоренности о взаимодействии заповедных оперативников с органами государственных силовых структур. В структуре «Заповедников Таймыра» оперативная группа быстрого реагирования начнёт работать через несколько недель. В её составе будут только приглашенные специалисты, имеющие хорошую подготовку, чтобы мобильно передвигаться по территории плато как на транспорте, так и пешком, жить автономно в походных условиях Заполярья. Они владеют оружием и приёмами рукопашного боя. Задачей этих людей станет фактическая эффективная охрана заповедной части Путорана. - Такой способ охраны территорий хорошо зарекомендовал себя на некоторых особо охраняемых природных территориях нашей страны. В перспективе оперативный отдел будет состоять из двух таких групп, местом работы которых станут в том числе территории «Таймырского» и «Большого Арктического» заповедников, - пояснил Константин Просекин. Фото «Заповедники Таймыра»

Просмотров:142 Это решение стало одним из итогов совместной работы на заповедной территории плато Путорана руководства «Заповедников Таймыра» и замдиректора информационно-аналитического центра поддержки заповедного дела Артура Мурзаханова.- Помощь федерального эксперта в области охраны особо охраняемых природных территорий стала необходимой в связи с масштабной реформой охранных структур нашей организации, - отметил Константин Просекин.Были проверены обозначенные на картах кордоны заповедника «Путоранский», большая часть которых по факту не существует либо не пригодна к эксплуатации, определена целесообразность восстановления некоторых объектов, атрибутированы места для установки современных модульных конструкций – новых опорных точек службы охраны природы.Формирование новой охранной структуры – оперативного отдела – стало отдельной задачей. Определён состав штата оперативной группы, круг её задач и полномочий, экипировки и технических возможностей. Достигнуты договоренности о взаимодействии заповедных оперативников с органами государственных силовых структур. В структуре «Заповедников Таймыра» оперативная группа быстрого реагирования начнёт работать через несколько недель. В её составе будут только приглашенные специалисты, имеющие хорошую подготовку, чтобы мобильно передвигаться по территории плато как на транспорте, так и пешком, жить автономно в походных условиях Заполярья. Они владеют оружием и приёмами рукопашного боя. Задачей этих людей станет фактическая эффективная охрана заповедной части Путорана.- Такой способ охраны территорий хорошо зарекомендовал себя на некоторых особо охраняемых природных территориях нашей страны. В перспективе оперативный отдел будет состоять из двух таких групп, местом работы которых станут в том числе территории «Таймырского» и «Большого Арктического» заповедников, - пояснил Константин Просекин.Фото «Заповедники Таймыра»