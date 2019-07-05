Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/39854

5 июля 2019, 15:09



Северный завоз выполнен на 20%.

«Сегодня определился поставщик каменного угля для предприятий бюджетной сферы в населённые пункты, находящиеся на реке Енисей. Им стало Енисейское речное пароходство. В настоящее время ведутся поставки угля в посёлки, расположенные в бассейне реки Хатанги. Отмечу, что посёлок Волочанка уже на 100% обеспечен топливно-энергетическими ресурсами», - рассказал Сергей Шаронов. Он пояснил, что по итогам проведённых торгов управлением муниципального заказа и потребительского рынка администрации района заключены муниципальные контракты с учреждениями «Таймыр», «Хатангский морской торговый порт», «ТЗ-ЭНЕРГО», «ИМЭКС-А» и «Таймыр-энерго». Продлится северный завоз ориентировочно до 30 октября. Фото neftegaz.ru

Просмотров:162 Об этом рассказал заместитель главы Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района по вопросам развития инфраструктуры и завоза топливно-энергетических ресурсов Сергей Шаронов, сообщает официальный сайт района. Всего в нынешнюю летнюю навигацию в рамках северного завоза в населённые пункты Таймыра планируется поставить 25 тысяч 844 тонны каменного угля для нужд населения и учреждений бюджетной сферы; для предприятий жилищно-коммунального хозяйства посёлков завезут 18 тысяч тонн каменного угля и порядка 12 тысяч тонн горюче-смазочных материалов (дизельное топливо, сырая нефть, моторные масла). Для кочевников планируется доставить около 117 тонн осветительного керосина.«Сегодня определился поставщик каменного угля для предприятий бюджетной сферы в населённые пункты, находящиеся на реке Енисей. Им стало Енисейское речное пароходство. В настоящее время ведутся поставки угля в посёлки, расположенные в бассейне реки Хатанги. Отмечу, что посёлок Волочанка уже на 100% обеспечен топливно-энергетическими ресурсами», - рассказал Сергей Шаронов.Он пояснил, что по итогам проведённых торгов управлением муниципального заказа и потребительского рынка администрации района заключены муниципальные контракты с учреждениями «Таймыр», «Хатангский морской торговый порт», «ТЗ-ЭНЕРГО», «ИМЭКС-А» и «Таймыр-энерго».Продлится северный завоз ориентировочно до 30 октября.Фото neftegaz.ru