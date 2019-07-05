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5 июля 2019, 15:53

Ходулисты, мимы, хорошая музыка и история о любви к своему городу. На улице Комсомольской прошел показ представления «Летая над Норильском».


Уличный театр абсурда «В ожидании солнца» под руководством Марины Акишиной порадовал норильчан новым социокультурным проектом. Действие проходило около здания будущего Арктического музея современного искусства (бывший дом торговли на Комсомольской, 37). В представлении участвовали горожане-зрители и горожане-артисты. Режиссер театра назвала свою постановку универсальным дебютом и обещала, что она будет видоизменяться на разных площадках Талнаха и Кайеркана.
В основу постановки легла история о том, как вымышленные персонажи пытаются улететь из Норильска: кто в Париж, кто в Нью-Йорк, кто в Санкт-Петербург, кто в Сочи и т.д. Но сказывается наша непогода: все они становятся друзьями по несчастью, остаются сидеть в аэропорту из-за отмены рейсов, и им так или иначе приходится взаимодействовать между собой. Театр абсурда, работающий и существующий на стыке искусств, предполагает обязательное шоу, так что в дело попеременно вмешивались то полицейские, то люди на ходулях, то художники, раскрашивающие унылые часы ожидания «неулётных» пассажиров.
Несмотря на то что актёры в постановке заняты были непрофессиональные, спектакль произвёл хорошее впечатление на публику, создал атмосферу необычного праздника. В итоге получились своеобразные «маленькие трагедии» местного образца с фантазийными вариациями - вполне готовая история для летнего отдыха в любимом городе.
Напомним, постановка стала возможной благодаря грантовой программе «Норникеля» «Мир новых возможностей».
Фото Ирины Даниленко
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 5 июля 2019 
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16:13   На «Комсомольском» обустроят новый участок подземной добычи медно-никелевых руд. 15:53   Ходулисты, мимы, хорошая музыка и история о любви к своему городу. На улице Комсомольской прошел показ представления «Летая над Норильском».
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 4 июля 2019 
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14:11   Авиакомпания NordStar привлечена к административной ответственности за задержки рейсов. 13:26   Краевые парламентарии обсуждают проект распределения квот добычи дикого северного оленя на ближайший год.
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12:08   «Норникель» объединил управление речными активами. 11:52   На центральной турбазе озера Лама прошёл круглый стол для специалистов, занимающихся российским и международным туризмом.
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 3 июля 2019 
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17:25   «Террористы» захватили «Мальчишек Севера». Норильские страйкболисты провели для воспитанников военно-патриотического лагеря операцию «Антитеррор». 16:33   Сотрудники норильской Госавтоинспекции отметили свой профессиональный праздник.
14:13   Духовой коллектив BrassBanda из Норильска покорил публику на грандиозном гала-концерте III Всероссийского фестиваля-конкурса «Серебряные трубы Черноморья - 2019». 13:57   Быть или не быть. Краевые парламентарии никак не могут договориться насчёт «общего котла».
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 2 июля 2019 
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