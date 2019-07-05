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5 июля 2019, 15:53



Ходулисты, мимы, хорошая музыка и история о любви к своему городу. На улице Комсомольской прошел показ представления «Летая над Норильском».

В основу постановки легла история о том, как вымышленные персонажи пытаются улететь из Норильска: кто в Париж, кто в Нью-Йорк, кто в Санкт-Петербург, кто в Сочи и т.д. Но сказывается наша непогода: все они становятся друзьями по несчастью, остаются сидеть в аэропорту из-за отмены рейсов, и им так или иначе приходится взаимодействовать между собой. Театр абсурда, работающий и существующий на стыке искусств, предполагает обязательное шоу, так что в дело попеременно вмешивались то полицейские, то люди на ходулях, то художники, раскрашивающие унылые часы ожидания «неулётных» пассажиров. Несмотря на то что актёры в постановке заняты были непрофессиональные, спектакль произвёл хорошее впечатление на публику, создал атмосферу необычного праздника. В итоге получились своеобразные «маленькие трагедии» местного образца с фантазийными вариациями - вполне готовая история для летнего отдыха в любимом городе. Напомним, постановка стала возможной благодаря грантовой программе «Норникеля» «Мир новых возможностей». Фото Ирины Даниленко

Просмотров:172 Уличный театр абсурда «В ожидании солнца» под руководством Марины Акишиной порадовал норильчан новым социокультурным проектом. Действие проходило около здания будущего Арктического музея современного искусства (бывший дом торговли на Комсомольской, 37). В представлении участвовали горожане-зрители и горожане-артисты. Режиссер театра назвала свою постановку универсальным дебютом и обещала, что она будет видоизменяться на разных площадках Талнаха и Кайеркана.В основу постановки легла история о том, как вымышленные персонажи пытаются улететь из Норильска: кто в Париж, кто в Нью-Йорк, кто в Санкт-Петербург, кто в Сочи и т.д. Но сказывается наша непогода: все они становятся друзьями по несчастью, остаются сидеть в аэропорту из-за отмены рейсов, и им так или иначе приходится взаимодействовать между собой. Театр абсурда, работающий и существующий на стыке искусств, предполагает обязательное шоу, так что в дело попеременно вмешивались то полицейские, то люди на ходулях, то художники, раскрашивающие унылые часы ожидания «неулётных» пассажиров.Несмотря на то что актёры в постановке заняты были непрофессиональные, спектакль произвёл хорошее впечатление на публику, создал атмосферу необычного праздника. В итоге получились своеобразные «маленькие трагедии» местного образца с фантазийными вариациями - вполне готовая история для летнего отдыха в любимом городе.Напомним, постановка стала возможной благодаря грантовой программе «Норникеля» «Мир новых возможностей».Фото Ирины Даниленко