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5 июля 2019, 16:13



На «Комсомольском» обустроят новый участок подземной добычи медно-никелевых руд.

Октябрьское месторождение Талнахского рудного узла – крупнейшее в России по запасам сульфидных медно-никелевых руд. Добыча на месторождении ведется подземным способом на трех рудниках компании «Норникель» - «Октябрьском», «Таймырском» и «Комсомольском». Рудник «Комсомольский» расположен на Таймырском полуострове, в 25 км от Норильска, у подножия Талнахских гор. Проектной документацией, получившей положительное заключение Главгосэкспертизы России, предусмотрено развитие участка рудника в пределах отработки второй Северной залежи, содержащей запасы богатых, медистых и вкрапленных руд. В разведанной её части с момента подсчёта запасов в 1975 году буровые и горные работы не проводились до 2017 года. В настоящее время на участках второй Северной залежи проводятся доразведочные и опережающие эксплуатационно-разведочные работы. Участок рудника, на котором пройдут строительные работы, расположен в юго-западной части месторождения. В результате реализации проекта его производственная мощность составит 500 тысяч тонн руды в год. Проектом также предусмотрены решения по транспортировке извлекаемой горной массы. Ее складирование от участка горной проходки будет осуществляться в действующие породные отвалы. Фото Ирины Яринской

Просмотров:121 Главгосэкспертиза России рассмотрела проектную документацию и результаты инженерных изысканий на разработку нового участка рудника «Комсомольский» Октябрьского месторождения. По итогам проведения государственной экспертизы выдано положительное заключение. Об этом сообщается на сайте ведомства.Октябрьское месторождение Талнахского рудного узла – крупнейшее в России по запасам сульфидных медно-никелевых руд. Добыча на месторождении ведется подземным способом на трех рудниках компании «Норникель» - «Октябрьском», «Таймырском» и «Комсомольском».Рудник «Комсомольский» расположен на Таймырском полуострове, в 25 км от Норильска, у подножия Талнахских гор. Проектной документацией, получившей положительное заключение Главгосэкспертизы России, предусмотрено развитие участка рудника в пределах отработки второй Северной залежи, содержащей запасы богатых, медистых и вкрапленных руд. В разведанной её части с момента подсчёта запасов в 1975 году буровые и горные работы не проводились до 2017 года. В настоящее время на участках второй Северной залежи проводятся доразведочные и опережающие эксплуатационно-разведочные работы.Участок рудника, на котором пройдут строительные работы, расположен в юго-западной части месторождения. В результате реализации проекта его производственная мощность составит 500 тысяч тонн руды в год. Проектом также предусмотрены решения по транспортировке извлекаемой горной массы. Ее складирование от участка горной проходки будет осуществляться в действующие породные отвалы.Фото Ирины Яринской