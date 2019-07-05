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5 июля 2019, 16:25



Норильск поучаствует в выборочном наблюдении труда мигрантов.

В 2019 году на территории Красноярского края будет охвачено 1718 домохозяйств (1098 – в городах и 620 - в сельской местности), на территории Республики Тыва – 360 домохозяйств, на территории Республики Хакасия - 562. Выборочное наблюдение труда мигрантов позволит получить официальную статистку о распространенности привлечения на работу трудовых мигрантов; сравнить положение на рынке труда населения в возрасте 15 лет и старше в зависимости от миграционного статуса; сформировать данные о выезде россиян на работу за границу. При этом полученные от людей сведения конфиденциальны и не подлежат разглашению. Фото Ирины Яринской

Просмотров:133 Наблюдение проводится во всех субъектах страны в апреле, мае, августе и сентябре. Оно основано на выборочном опросе представителей различных групп и слоёв населения, проживающих в регионах с охватом 100 тысяч домашних хозяйств, и проводится один раз в пять лет начиная с 2014 года. Параллельно анализируется общая картина рабочей силы.В 2019 году на территории Красноярского края будет охвачено 1718 домохозяйств (1098 – в городах и 620 - в сельской местности), на территории Республики Тыва – 360 домохозяйств, на территории Республики Хакасия - 562. Выборочное наблюдение труда мигрантов позволит получить официальную статистку о распространенности привлечения на работу трудовых мигрантов; сравнить положение на рынке труда населения в возрасте 15 лет и старше в зависимости от миграционного статуса; сформировать данные о выезде россиян на работу за границу. При этом полученные от людей сведения конфиденциальны и не подлежат разглашению.Фото Ирины Яринской