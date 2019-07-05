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5 июля 2019, 17:10



На руднике «Таймырский» добыли 95-миллионную тонну руды.

5% по отношению к 2019-му. - Хочу поблагодарить всех без исключения, поскольку каждый внёс свой вклад в это достижение. Сегодня наш рудник добывает только богатую руду, и её у нас ещё примерно на 20-25 лет. 100-миллионную тонну руды планируем добыть осенью 2020 года, - сказал Антон Иванов. Добавим, строительство рудника «Таймырский» началось в 1974 году и продолжалось девять лет. 30 декабря 1982 года Государственная комиссия приняла в эксплуатацию первый пусковой комплекс. Сегодня вскрытие рудного тела осуществляется семью вертикальными стволами с поверхности земли, а также откаточными, закладочными и транспортными горизонтами. Рудник ведёт разработку богатых руд, глубина залегания которых достигает 1000-1750 м. «Таймырский» занимает лидирующее положение среди рудников НПР. Фото Марины Пешковой

Просмотров:118 Знаменательное событие случилось сегодня. Как отметил директор рудника Антон Иванов, для всего коллектива это значимый результат, стимул работать так же плодотворно и перспективно. При этом ежегодно планы по добыче меняются. Начиная с 2019-го – это более четырех миллионов тонн в год. Он также сообщил, что по сравнению с прошлым годом, в этом план добычи вырос на 12,6%, а на 2020-й вырастет еще на5% по отношению к 2019-му.- Хочу поблагодарить всех без исключения, поскольку каждый внёс свой вклад в это достижение. Сегодня наш рудник добывает только богатую руду, и её у нас ещё примерно на 20-25 лет. 100-миллионную тонну руды планируем добыть осенью 2020 года, - сказал Антон Иванов.Добавим, строительство рудника «Таймырский» началось в 1974 году и продолжалось девять лет. 30 декабря 1982 года Государственная комиссия приняла в эксплуатацию первый пусковой комплекс. Сегодня вскрытие рудного тела осуществляется семью вертикальными стволами с поверхности земли, а также откаточными, закладочными и транспортными горизонтами. Рудник ведёт разработку богатых руд, глубина залегания которых достигает 1000-1750 м. «Таймырский» занимает лидирующее положение среди рудников НПР.Фото Марины Пешковой