Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/39860

5 июля 2019, 17:20



Ни денег, ни изолятора в Норильске. Бывший замначальника краевой полиции ответит в суде за 200 млн рублей, вылетевших в трубу.

В конце 2012 года обвиняемый подписал акты приёмки работ по строительству изолятора временного содержания в Норильске, однако объект так и не был построен. При этом подрядчик получил за фактически невыполненные работы более 200 млн рублей, которые были перечислены со счетов Главного управления МВД России по краю. ИВС до сих пор не построен, ущерб не возмещен. Дело с обвинительным заключением передали в Центральный районный суд Красноярска для рассмотрения по существу. Согласно пункту «в» части 3 статьи 286 УК РФ, бывшему замначальника полиции грозит до десяти лет лишения свободы.

Просмотров:158 В суд Красноярска направлено уголовное дело о превышении полномочий с причинением ущерба в 200 млн рублей в отношении бывшего замначальника Главного управления МВД России по Красноярскому краю. Об этом сообщается на сайте Главного следственного управления СКР по региону.В конце 2012 года обвиняемый подписал акты приёмки работ по строительству изолятора временного содержания в Норильске, однако объект так и не был построен. При этом подрядчик получил за фактически невыполненные работы более 200 млн рублей, которые были перечислены со счетов Главного управления МВД России по краю.ИВС до сих пор не построен, ущерб не возмещен.Дело с обвинительным заключением передали в Центральный районный суд Красноярска для рассмотрения по существу. Согласно пункту «в» части 3 статьи 286 УК РФ, бывшему замначальника полиции грозит до десяти лет лишения свободы.