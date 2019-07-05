Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/39861

5 июля 2019, 17:50



7 июля норильский храм Рождества Иоанна Предтечи отметит престольный праздник.

Это событие считается у верующих малой Пасхой, а значит, торжеством для всего Норильска. В этот день отмечается Рождество честного славного Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна. Первый норильский храм, возведенный в 1993 году, был освящен в честь этого великого библейского события. Позднее это церковное здание соединили с новым просторным помещением православной гимназии. Сейчас в храмовом комплексе находится управление Норильской епархией, а также духовно-просветительский центр во имя Святителя Луки (Войно-Ясенецкого) с воскресной школой, приходской библиотекой и трапезной. Храм Рождества Иоанна Предтечи, который находится за Свято-Скорбященским кафедральным собором, считается также крестильным. По субботним и воскресным дням здесь совершается таинство Крещения. В праздник в 8.30 здесь состоится водосвятный молебен, а в 9.00 начнется архиерейская служба во главе с Епископом Норильским и Туруханским Агафангелом. Пять лет назад по решению Святейшего Синода РПЦ он возглавил вновь образованную самую северную епархию в России. А 6 июля 2014 года, в канун праздника Рождества Иоанна Предтечи, архиерейская хиротония владыки Агафангела состоялась в Новодевичьем монастыре города Москвы. Фото Ирины Даниленко

Просмотров:130 Это событие считается у верующих малой Пасхой, а значит, торжеством для всего Норильска. В этот день отмечается Рождество честного славного Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна. Первый норильский храм, возведенный в 1993 году, был освящен в честь этого великого библейского события. Позднее это церковное здание соединили с новым просторным помещением православной гимназии. Сейчас в храмовом комплексе находится управление Норильской епархией, а также духовно-просветительский центр во имя Святителя Луки (Войно-Ясенецкого) с воскресной школой, приходской библиотекой и трапезной.Храм Рождества Иоанна Предтечи, который находится за Свято-Скорбященским кафедральным собором, считается также крестильным. По субботним и воскресным дням здесь совершается таинство Крещения. В праздник в 8.30 здесь состоится водосвятный молебен, а в 9.00 начнется архиерейская служба во главе с Епископом Норильским и Туруханским Агафангелом. Пять лет назад по решению Святейшего Синода РПЦ он возглавил вновь образованную самую северную епархию в России. А 6 июля 2014 года, в канун праздника Рождества Иоанна Предтечи, архиерейская хиротония владыки Агафангела состоялась в Новодевичьем монастыре города Москвы.Фото Ирины Даниленко