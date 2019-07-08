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8 июля 2019, 11:27



Пересчитать плату за содержание общедомового прибора учёта тепло- и водоресурсов. Такое требование прокуратуры Норильска было выполнено для всех собственников одного из домов города.

В связи с этим главе Норильска внесено представление с требованием устранить выявленные нарушения закона, которое уже рассмотрено и удовлетворено. Об этом сообщил сайт прокуратуры края. В правовой акт администрации города внесены изменения, а два должностных лица, ответственных за его подготовку, привлечены к дисциплинарной ответственности. 85 собственникам квартир в этом доме пересчитана плата за коммунальную услугу.

Просмотров:258 Проверку законности начисления платы за содержание жилого помещения провела городская прокуратура по обращению собственника одной из квартир дома на ул. Мира, 5. Как оказалось, в доме приборы учёта тепло- и водоресурсов установлены без автоматизированного теплового пункта. В то время как размер платы за их содержание (согласно ч. 4 ст. 158 Жилищного кодекса РФ) был установлен Постановлением администрации города (от 18.01.2019 № 19) с его учётом в размере 1,39 рублей за 1 кв. м общей площади жилого помещения.В связи с этим главе Норильска внесено представление с требованием устранить выявленные нарушения закона, которое уже рассмотрено и удовлетворено. Об этом сообщил сайт прокуратуры края. В правовой акт администрации города внесены изменения, а два должностных лица, ответственных за его подготовку, привлечены к дисциплинарной ответственности. 85 собственникам квартир в этом доме пересчитана плата за коммунальную услугу.