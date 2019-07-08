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8 июля 2019, 11:28



В дочке «Норникеля» - «Арктик Палладий», созданной для совместного проекта с «Русской платиной», новый руководитель.

«С 15 июля Сергей Дубовицкий возглавит блок стратегии компании и будет отвечать за стратегическое планирование и формирование инвестиционной политики «Норникеля», а также за подготовку и реализацию стратегических инвестиционных проектов. Александр Грубман будет назначен советником президента компании, а также генеральным директором ООО «Арктик Палладий», дочернего предприятия «Норникеля», созданного для реализации совместно с «Русской платиной» нового амбициозного проекта по производству металлов платиновой группы», - сообщила пресс-служба «Норникеля». Сергей Дубовицкий с мая 2016 года является вице-президентом «Норникеля» по стратегическому планированию. В этой должности он отвечал за разработку и актуализацию корпоративной стратегии, занимался изучением и развитием перспективных направлений бизнеса компании. Александр Грубман работает в компании с февраля 2018 года. В ранге старшего вице-президента он занимался разработкой и сопровождением стратегии развития компании, управлением стратегическими инвестиционными проектами, а также формированием инвестиционной политики. Кроме того, Александр Грубман отвечал за разработку и внедрение механизмов повышения операционной эффективности. Напомним, «Арктик Палладий» — стопроцентное дочернее предприятие «Норникеля», созданное для реализации совместного с «Русской платиной» проекта по производству металлов платиновой группы в Норильском промышленном районе. «Норникель» и «Русская платина» будут владеть равными долями в совместном предприятии. Вкладом «Норникеля» в уставный капитал станет лицензия на разработку Масловского месторождения, вкладом «Русской платины» — лицензии на разработку южной части месторождения «Норильск-1» и Черногорского месторождения. Новая компания станет одним из крупнейших в мире производителей платины и палладия. Инвестиционное решение о параметрах и сроках реализации проекта будет принято по результатам проведения технико-экономического обоснования, которое планируется завершить до конца 2019 года. Ранее возглавлявший «Арктик Палладий» Станислав Лучицкий завершает работу в группе компаний «Норникель». Фото nornickel.ru

Просмотров:302 В соответствии со стратегией роста, предполагающей увеличение масштаба и количества перспективных инициатив компании, «Норникель» укрепляет управленческую команду, отвечающую за реализацию стратегических инвестиционных проектов.«С 15 июля Сергей Дубовицкий возглавит блок стратегии компании и будет отвечать за стратегическое планирование и формирование инвестиционной политики «Норникеля», а также за подготовку и реализацию стратегических инвестиционных проектов. Александр Грубман будет назначен советником президента компании, а также генеральным директором ООО «Арктик Палладий», дочернего предприятия «Норникеля», созданного для реализации совместно с «Русской платиной» нового амбициозного проекта по производству металлов платиновой группы», - сообщила пресс-служба «Норникеля».Сергей Дубовицкий с мая 2016 года является вице-президентом «Норникеля» по стратегическому планированию. В этой должности он отвечал за разработку и актуализацию корпоративной стратегии, занимался изучением и развитием перспективных направлений бизнеса компании.Александр Грубман работает в компании с февраля 2018 года. В ранге старшего вице-президента он занимался разработкой и сопровождением стратегии развития компании, управлением стратегическими инвестиционными проектами, а также формированием инвестиционной политики. Кроме того, Александр Грубман отвечал за разработку и внедрение механизмов повышения операционной эффективности.Напомним, «Арктик Палладий» — стопроцентное дочернее предприятие «Норникеля», созданное для реализации совместного с «Русской платиной» проекта по производству металлов платиновой группы в Норильском промышленном районе. «Норникель» и «Русская платина» будут владеть равными долями в совместном предприятии. Вкладом «Норникеля» в уставный капитал станет лицензия на разработку Масловского месторождения, вкладом «Русской платины» — лицензии на разработку южной части месторождения «Норильск-1» и Черногорского месторождения. Новая компания станет одним из крупнейших в мире производителей платины и палладия. Инвестиционное решение о параметрах и сроках реализации проекта будет принято по результатам проведения технико-экономического обоснования, которое планируется завершить до конца 2019 года.Ранее возглавлявший «Арктик Палладий» Станислав Лучицкий завершает работу в группе компаний «Норникель».Фото nornickel.ru