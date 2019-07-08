Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/39865

8 июля 2019, 11:33



Агентство развития Норильска проводит образовательные модули для бизнес-сообщества и структур, занимающихся поддержкой предпринимательства.

На днях своим опытом сопровождения социальных проектов с норильчанами поделились представители Агентства городского развития Череповца, на базе которого уже более четырёх лет действует Школа социального предпринимательства. В частности, гости рассказали о способах привлечения финансирования. На примере Череповца эксперты представили возможности развития процессов бизнес-кооперации. Такая форма коммуникации в процессе ведения коммерческой деятельности является наиболее эффективной, поскольку позволяет выстраивать партнерские отношения малого и среднего бизнеса с крупнейшими частными компаниями и иностранными предприятиями. По мнению экспертов, развитие или появление определённых сфер предпринимательства и отрасли хозяйствования могли бы способствовать развитию городской экономики и формированию положительного имиджа Норильска для инвесторов. «В первую очередь необходимо создать возможность для самореализации граждан – через мотивацию открытия собственного дела или трудоустройства в стабильный бизнес. Возможность самореализации позволит создать новые рабочие места, увеличить налогооблагаемую базу для расчета отчислений», - отметили череповчане.

Просмотров:230 Один из курсов был посвящен развитию социального предпринимательства. В последнее время эта тема становится в Норильске всё популярнее. В том числе поддержку социальным предпринимателям оказывает «Норникель». Ежегодно компания предоставляет гранты для реализации социальных бизнес-проектов. АРН, в свою очередь, оказывает консультационные услуги, помогает начинающим предпринимателям разобраться в сути социального предпринимательства и понять, как использовать этот ресурс для развития территории.На днях своим опытом сопровождения социальных проектов с норильчанами поделились представители Агентства городского развития Череповца, на базе которого уже более четырёх лет действует Школа социального предпринимательства. В частности, гости рассказали о способах привлечения финансирования. На примере Череповца эксперты представили возможности развития процессов бизнес-кооперации. Такая форма коммуникации в процессе ведения коммерческой деятельности является наиболее эффективной, поскольку позволяет выстраивать партнерские отношения малого и среднего бизнеса с крупнейшими частными компаниями и иностранными предприятиями.По мнению экспертов, развитие или появление определённых сфер предпринимательства и отрасли хозяйствования могли бы способствовать развитию городской экономики и формированию положительного имиджа Норильска для инвесторов.«В первую очередь необходимо создать возможность для самореализации граждан – через мотивацию открытия собственного дела или трудоустройства в стабильный бизнес. Возможность самореализации позволит создать новые рабочие места, увеличить налогооблагаемую базу для расчета отчислений», - отметили череповчане.