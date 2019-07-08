Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/39867

8 июля 2019, 12:06



Всё, что важно знать о загранице: норильчан проконсультируют о туристических услугах и инфекционных угрозах за рубежом.

Получить консультации можно по телефонам горячей линии единого консультационного центра Роспотребнадзора 8-800-555-49-43, который работает круглосуточно (звонок по России бесплатный); по номеру управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю 8 (391) 226-89-50, а также в территориальном отделе управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в Норильске по адресу: ул. Комсомольская, 31а, телефон 8 (3919) 46-90-83, в рабочие дни с 10.00 до 16.00. Фото www.tourprom.ru

Просмотров:230 С сегодняшнего дня по 22 июля в Норильском территориальном отделе управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю будет работать горячая линия, в ходе которой специалисты дадут рекомендации по питанию, купанию, разъяснят правила безопасного поведения на отдыхе, действия туриста при задержке рейса и т. д.Получить консультации можно по телефонам горячей линии единого консультационного центра Роспотребнадзора 8-800-555-49-43, который работает круглосуточно (звонок по России бесплатный); по номеру управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю 8 (391) 226-89-50, а также в территориальном отделе управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в Норильске по адресу: ул. Комсомольская, 31а, телефон 8 (3919) 46-90-83, в рабочие дни с 10.00 до 16.00.Фото www.tourprom.ru