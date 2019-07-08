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8 июля 2019, 12:09



В Норильске прошли учебно-тренировочные сборы, участники которых отрабатывали навыки стрельбы.

Также сотрудники силовых структур продемонстрировали руководителям поступившее недавно оружие: пистолеты, АК-74, АК-105 и другие модели. Глава города Ринат Ахметчин отметил высокое качество вооружения и серьёзную боеготовность норильских силовиков. По итогам стрельб первой среди женщин стала исполнительный директор мясоперерабатывающего комбината «Норильский» Евгения Горбань, набравшая 41 балл из 100 возможных. Второе место - у и. о. начальника финансового управления администрации города Татьяны Марьёвой (с показателем 40 баллов), третье – у начальника контрольно-ревизионного отдела обеспечивающего комплекса учреждений культуры Ольги Кротовой (37 баллов). Среди мужчин отличился генеральный директор муниципальной управляющей компании «Город» Павел Беляков. Его результат – 93 балла. Второе место - у и. о. директора «Автохозяйства» Олега Боголюбова (86 баллов). Третье - у заведующего Норильским городским судебно-медицинским отделением Красноярского краевого бюро судебно-медицинской экспертизы Константина Кошака, который настрелял на 84 балла. Фото Елены Белаловой

Просмотров:210 В них приняли участие глава города, руководители муниципальных управлений, бюджетных структур и организаций. Участники сборов отрабатывали навыки стрельбы из АК-47. Каждый выполнил по 10 выстрелов в мишень с расстояния 100 метров.Также сотрудники силовых структур продемонстрировали руководителям поступившее недавно оружие: пистолеты, АК-74, АК-105 и другие модели. Глава города Ринат Ахметчин отметил высокое качество вооружения и серьёзную боеготовность норильских силовиков.По итогам стрельб первой среди женщин стала исполнительный директор мясоперерабатывающего комбината «Норильский» Евгения Горбань, набравшая 41 балл из 100 возможных. Второе место - у и. о. начальника финансового управления администрации города Татьяны Марьёвой (с показателем 40 баллов), третье – у начальника контрольно-ревизионного отдела обеспечивающего комплекса учреждений культуры Ольги Кротовой (37 баллов).Среди мужчин отличился генеральный директор муниципальной управляющей компании «Город» Павел Беляков. Его результат – 93 балла. Второе место - у и. о. директора «Автохозяйства» Олега Боголюбова (86 баллов). Третье - у заведующего Норильским городским судебно-медицинским отделением Красноярского краевого бюро судебно-медицинской экспертизы Константина Кошака, который настрелял на 84 балла.Фото Елены Белаловой