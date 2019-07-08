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8 июля 2019, 12:19



Руководитель краевой полиции Александр Речицкий проверил работу норильского подразделения и встретился с «Мальчишками Севера».

Также Александр Речицкий посетил школу № 9, в которой расположен военно-спортивный лагерь «Мальчишки Севера». Сотрудники полиции продемонстрировали ребятам технику, используемую в работе, а также спецтранспорт. Во время встречи главный полицейский пожелал ребятам отличного отдыха и хорошей учёбы. Кроме этого, начальник ГУ МВД России по краю провёл личный приём граждан совместно с руководителем Главного Следственного управления СК по краю Андреем Потаповым. Жители города обратились к Александру Речицкому с вопросами о расследовании уголовных дел. Начальник Главного управления взял на личный контроль каждое из них. Совместно с руководителями подразделений, которые также присутствовали на приёме граждан, он детально проанализировал каждое обращение. Глава ведомства по всем обозначенным вопросам дал поручения руководителям провести проверки в установленные сроки и в обязательном порядке проинформировать об их результатах граждан в соответствии с действующим законодательством. Фото пресс-службы ОМВД РФ по г. Норильску

Просмотров:236 Начальник Главного управления МВД России по Красноярскому краю генерал-лейтенант полиции Александр Речицкий посетил Норильск с рабочим визитом. Он проверил дежурную часть городского отдела МВД, обратив особое внимание на работу круглосуточного телефона. В кайерканском отделе полиции провёл рабочее совещание, где вручил сотрудникам ОМВД первые специальные офицерские звания и наградил отличившихся в оперативно-служебной деятельности. Руководителю отдела МВД по г. Норильску Геннадию Маслову начальник главка вручил почётную грамоту МВД России за добросовестное выполнение служебных обязанностей и достигнутые успехи в работе.Также Александр Речицкий посетил школу № 9, в которой расположен военно-спортивный лагерь «Мальчишки Севера». Сотрудники полиции продемонстрировали ребятам технику, используемую в работе, а также спецтранспорт. Во время встречи главный полицейский пожелал ребятам отличного отдыха и хорошей учёбы.Кроме этого, начальник ГУ МВД России по краю провёл личный приём граждан совместно с руководителем Главного Следственного управления СК по краю Андреем Потаповым. Жители города обратились к Александру Речицкому с вопросами о расследовании уголовных дел. Начальник Главного управления взял на личный контроль каждое из них. Совместно с руководителями подразделений, которые также присутствовали на приёме граждан, он детально проанализировал каждое обращение. Глава ведомства по всем обозначенным вопросам дал поручения руководителям провести проверки в установленные сроки и в обязательном порядке проинформировать об их результатах граждан в соответствии с действующим законодательством.Фото пресс-службы ОМВД РФ по г. Норильску