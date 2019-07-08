Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/39870

8 июля 2019, 12:34



Кайеркан отпраздновал День семьи, любви и верности. По традиции в районе развернулась широкая праздничная программа.

Помимо творческих номеров на сцене смогли выступить и сами зрители в семейном соревновании «Мама, папа, я – дружная семья!» Решением жюри конкурсантам были присуждены следующие номинации: семья Григорьевых-Макаренко – «Самые позитивные», Семья Сумлениновых – «Самые креативные», а семья Тришечкиных – «Самые творческие». Каждая команда была награждена памятными дипломами и сувенирами с символикой праздника, а также тортами от благотворительного фонда социальных программ «Территория добра». Отдельные поздравления в этот день были адресованы молодожёнам, а также супружеским парам, отмечающим юбилейные даты. Всех участников мероприятия поздравил депутат Норильского городского Совета Геннадий Енчик. Ярким финалом концерта стало дефиле воспитанников детских садов: вместе с родителями и воспитателями они превратили сценическую площадку в настоящее ромашковое поле. Причём все костюмы, атрибуты и украшения в цветочной тематике дети и родители готовили своими руками. Для зрителей, пришедших на праздник, в течение всей программы работали интерактивные зоны: «Арт-площадка», «Скамья примирения», «Признание в любви», фототочки и аквагрим. Спортивный дух и юмор царили на площадке «Футбол в лаптях», которая пользовалась особой популярностью у детворы. А на «Площадке добра» кайерканцы подавали заявки для участия в благотворительном забеге «Норильск, беги со мной». Чуть позднее состоялась презентация нового альбома автора-исполнителя Михаила Подоляка «69 параллель». Семейный праздник для всех желающих продолжился большим кинопоказом.

Просмотров:233 Старт празднику на площади культурно-досугового центра «Юбилейный» дала программа «Ромашковое счастье», рассказали организаторы события, в которой выступили творческие объединения КДЦ «Юбилейный»: хореографические ансамбли «Экспромт» и «Кому ЗАмечательно живётся». На сцену вышли и вокалисты – Михаил Подоляк, Светлана Смычкова, Татьяна Петруня. Позднее исполнили свои творческие номера юные дарования – Иван Кузнецов, Варя Костина и Ульяна Гаранькина со своей мамой. В праздничном концерте выступила и студия современного танца «Реггетон».Помимо творческих номеров на сцене смогли выступить и сами зрители в семейном соревновании «Мама, папа, я – дружная семья!» Решением жюри конкурсантам были присуждены следующие номинации: семья Григорьевых-Макаренко – «Самые позитивные», Семья Сумлениновых – «Самые креативные», а семья Тришечкиных – «Самые творческие». Каждая команда была награждена памятными дипломами и сувенирами с символикой праздника, а также тортами от благотворительного фонда социальных программ «Территория добра».Отдельные поздравления в этот день были адресованы молодожёнам, а также супружеским парам, отмечающим юбилейные даты. Всех участников мероприятия поздравил депутат Норильского городского Совета Геннадий Енчик.Ярким финалом концерта стало дефиле воспитанников детских садов: вместе с родителями и воспитателями они превратили сценическую площадку в настоящее ромашковое поле. Причём все костюмы, атрибуты и украшения в цветочной тематике дети и родители готовили своими руками.Для зрителей, пришедших на праздник, в течение всей программы работали интерактивные зоны: «Арт-площадка», «Скамья примирения», «Признание в любви», фототочки и аквагрим. Спортивный дух и юмор царили на площадке «Футбол в лаптях», которая пользовалась особой популярностью у детворы. А на «Площадке добра» кайерканцы подавали заявки для участия в благотворительном забеге «Норильск, беги со мной».Чуть позднее состоялась презентация нового альбома автора-исполнителя Михаила Подоляка «69 параллель». Семейный праздник для всех желающих продолжился большим кинопоказом.