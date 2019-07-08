Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/39871

8 июля 2019, 13:54



Хозяин тайги не оставляет Норильск без внимания. На выходных туристы встретили бурого медведя на Красных камнях.

Чуть позднее на сайте города появилось сообщение от управления ГОиЧС города Норильска, предупреждающее норильчан и гостей города о появлении в тундровой зоне Талнаха медведя и призывающее соблюдать осторожность. По словам Олега Петрова, начальника аварийно-спасательного отряда, пока официальных сообщений от граждан о выходе медведя, на которые должны отреагировать спасатели, не поступало. Тем не менее он напомнил горожанам о внимании при выходе в тундру. Бурый медведь – крупный хищник, необыкновенно сильный и, безусловно, опасный для человека. По словам специалистов, человек зачастую сам провоцирует нападение. В этой связи спасатели призывают туристов и отдыхающих не ходить на природе по одному и брать с собой предметы, производящие громкий звук (сирены, свистки, петарды и т. п.), способные отпугнуть хищника. Не разбрасывать пищевые отходы – лучше сжигать их или закапывать; не подходить близко к медведям и не кормить их, даже если те выглядят дружелюбно. Особенно чревата неприятностями встреча с косолапым, когда он ест, и с медведицей, которая «выгуливает» потомство. Если в тундре вам повстречался медвежонок, не надо его фотографировать или пытаться погладить. Уходите от него подальше – рядом, скорее всего, находится мать, которая может решить, что её чаду угрожают. Во время похода по тундре смотрите вокруг: на присутствие неподалеку медведя указывают его свежие следы и экскременты. Увидев их, следует покинуть это место, чтобы избежать прямого контакта. Если всё же вы столкнулись нос к носу — спокойно отступайте с его пути, но не бегите и не провоцируйте нападение. Интересно, что недавно международный коллектив исследователей при участии ученого из Красноярского научного центра СО РАН проанализировали причины нападения бурых медведей на людей, сообщает НИА-Красноярск. Итогом этой работы стало создание карты атак хищников и рекомендации для уменьшения последствий от встреч человека с этими животными. Специалисты изучили данные за 15 лет по нападениям бурых медведей на людей и выяснили: большинство (почти 90%) атак привели к травмам людей; каждая десятая закончилась гибелью пострадавшего; примерно половина нападений происходила летом, чаще всего в дневное время; во всех случаях нападения случались в дикой природе. Наиболее распространенным сценарием нападений бурого медведя является встреча человека с самкой и её детенышами, на них приходится половина всех атак. Они чаще всего приходят в поисках пищи в районы, занятые человеком. Остальные случаи агрессий, по мере уменьшения их частоты, выпадают на внезапные встречи (20%); атаки, спровоцированные присутствием собаки (17%), выстрелами и ранениями во время охоты (10%); нападения ради еды (5%). Иногда сценарии могут быть сложными и включать несколько факторов. Например, взаимодействие самки с медвежонком и собаки. Фото из соцсетей

Просмотров:328 Расположенные всего в шести километрах от Талнаха, Красные Камни часто привлекают диких животных. В этот раз туристы пожаловались в соцсетях, что медведь съел все их запасы шашлыка, попал в объектив фотокамеры одного из отдыхающих, после чего удалился. Судя по фото, туристы встретились с медвежонком.Чуть позднее на сайте города появилось сообщение от управления ГОиЧС города Норильска, предупреждающее норильчан и гостей города о появлении в тундровой зоне Талнаха медведя и призывающее соблюдать осторожность. По словам Олега Петрова, начальника аварийно-спасательного отряда, пока официальных сообщений от граждан о выходе медведя, на которые должны отреагировать спасатели, не поступало. Тем не менее он напомнил горожанам о внимании при выходе в тундру.Бурый медведь – крупный хищник, необыкновенно сильный и, безусловно, опасный для человека. По словам специалистов, человек зачастую сам провоцирует нападение. В этой связи спасатели призывают туристов и отдыхающих не ходить на природе по одному и брать с собой предметы, производящие громкий звук (сирены, свистки, петарды и т. п.), способные отпугнуть хищника. Не разбрасывать пищевые отходы – лучше сжигать их или закапывать; не подходить близко к медведям и не кормить их, даже если те выглядят дружелюбно.Особенно чревата неприятностями встреча с косолапым, когда он ест, и с медведицей, которая «выгуливает» потомство. Если в тундре вам повстречался медвежонок, не надо его фотографировать или пытаться погладить. Уходите от него подальше – рядом, скорее всего, находится мать, которая может решить, что её чаду угрожают.Во время похода по тундре смотрите вокруг: на присутствие неподалеку медведя указывают его свежие следы и экскременты. Увидев их, следует покинуть это место, чтобы избежать прямого контакта. Если всё же вы столкнулись нос к носу — спокойно отступайте с его пути, но не бегите и не провоцируйте нападение.Интересно, что недавно международный коллектив исследователей при участии ученого из Красноярского научного центра СО РАН проанализировали причины нападения бурых медведей на людей, сообщает НИА-Красноярск. Итогом этой работы стало создание карты атак хищников и рекомендации для уменьшения последствий от встреч человека с этими животными.Специалисты изучили данные за 15 лет по нападениям бурых медведей на людей и выяснили: большинство (почти 90%) атак привели к травмам людей; каждая десятая закончилась гибелью пострадавшего; примерно половина нападений происходила летом, чаще всего в дневное время; во всех случаях нападения случались в дикой природе.Наиболее распространенным сценарием нападений бурого медведя является встреча человека с самкой и её детенышами, на них приходится половина всех атак. Они чаще всего приходят в поисках пищи в районы, занятые человеком. Остальные случаи агрессий, по мере уменьшения их частоты, выпадают на внезапные встречи (20%); атаки, спровоцированные присутствием собаки (17%), выстрелами и ранениями во время охоты (10%); нападения ради еды (5%). Иногда сценарии могут быть сложными и включать несколько факторов. Например, взаимодействие самки с медвежонком и собаки.Фото из соцсетей