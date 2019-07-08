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8 июля 2019, 13:58



Норильские предприниматели вошли в льготную категорию субъектов малого и среднего бизнеса.

Выделение в льготную категорию субъектов малого и среднего бизнеса моногородов и, соответственно, введение пониженной процентной ставки стало возможным благодаря реализации министерством экономики края нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» и краевой государственной программы «Развитие инвестиционной деятельности, малого и среднего предпринимательства». В целом финансирование малого и среднего бизнеса в 2019 году составило 437,4 млн рублей и из средств федерального и краевого бюджетов, увеличившись по сравнению с 2018 годом практически в три раза (в 2018 году 126,7 млн рублей, в том числе 28,8 млн из средств федерального бюджета). Связано это именно с реализацией национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». фото ttelegraf.ru

Просмотров:190 Вместе с ними – предприниматели, работающие на территориях всех моногородов региона (кроме Норильска сюда входят Зеленогорск, Железногорск, Бородино и Лесосибирск), сообщает официальный портал Красноярского края. Для них процентная ставка по микрозаймам в Агентстве развития бизнеса и микрокредитной компании составит половину ключевой ставки, установленной Банком России на дату предоставления микрозайма. На сегодняшний день это 3,75%. Напомним, Агентство развития бизнеса и микрокредитная компания является основным элементом инфраструктуры поддержки предпринимательства в крае. Единственным акционером агентства выступает Красноярский край.Выделение в льготную категорию субъектов малого и среднего бизнеса моногородов и, соответственно, введение пониженной процентной ставки стало возможным благодаря реализации министерством экономики края нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» и краевой государственной программы «Развитие инвестиционной деятельности, малого и среднего предпринимательства».В целом финансирование малого и среднего бизнеса в 2019 году составило 437,4 млн рублей и из средств федерального и краевого бюджетов, увеличившись по сравнению с 2018 годом практически в три раза (в 2018 году 126,7 млн рублей, в том числе 28,8 млн из средств федерального бюджета). Связано это именно с реализацией национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».фото ttelegraf.ru