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8 июля 2019, 13:59

Командиру первого летного отряда авиакомпании NordStar Сергею Кручинину присвоено почётное звание «Заслуженный пилот Российской Федерации».


Соответствующий Указ был подписан 3 июля 2019 года Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.
Почетное звание присвоено Сергею Кручинину за заслуги в освоении авиационной техники, высокое профессиональное мастерство и многолетнюю добросовестную работу в отрасли гражданской авиации. Трудовой стаж Сергея Ивановича - 29 лет, безаварийный налет составляет 10 500 часов. За годы работы он освоил такие типы воздушных судов, как Л-410 УВП, ТУ-134, ЯК-42, три модификации Boeing 737-300, Boeing 737 NG и Boeing 737 МАХ.
В авиакомпании NordStar Сергей Кручинин работает с момента ее основания. Под его руководством 14 июня 2009 года был выполнен первый тестовый полет в истории авиакомпании NordStar, а также первый коммерческий рейс авиакомпании NordStar 17 июня 2009 года по маршруту Домодедово (Москва) – Норильск и первый международный рейс 26 июля 2009 года по маршруту Домодедово (Москва) – Анталия. В качестве шеф-пилота авиакомпании NordStar Сергей Кручинин подготовил к самостоятельной работе на воздушном судне Boeing 737 NG 37 человек летного и инструкторского состава.
В настоящее время Сергей Кручинин работает в авиакомпании NordStar на должности командира первого летного отряда и готовит к профессиональной деятельности молодое поколение летчиков.
Фото Марины Пешковой
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