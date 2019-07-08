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8 июля 2019, 14:11



Красноярский «Енисей» стартовал с победы в новом сезоне Футбольной национальной лиги.

В следующем туре, 13 июля, «Енисей» также на выезде встретится с московским клубом «Чертаново», одним из лидеров прошлого сезона. Первую же домашнюю игру красноярцы проведут 20 июля против волгоградского «Ротора». Отметим, что по регламенту ФНЛ команды, по завершении розыгрыша занявшие первые два места в таблице, автоматически пополнят список участников Премьер-лиги. Те же из участников, которые займут третье и четвёртое места, проведут стыковые матчи с 14-й и 13-й командами Премьер-лиги за право выступать в высшем эшелоне. Соответственно и команды, по итогам чемпионата расположившиеся в подвале таблицы ФНЛ: с 16-го по 20-е места, будут вынуждены напрямую опуститься в третью по значимости лигу страны – ПФЛ. Фото с официального сайта ФК "Енисей"

Просмотров:205 Красноярцы, по итогам прошлого сезона занявшие последнее место в Премьер-лиге, очередной розыгрыш начали во второй по значимости лиге страны – ФНЛ. Возглавляемая Александром Алексеевым команда победила на выезде дебютанта лиги - ивановский «Текстильщик» со счётом 1:0, при этом матч прошёл в Москве по причине несоответствия ивановского стадиона к играм ФНЛ. Единственный гол забил Артём Делькин в компенсированное время.В следующем туре, 13 июля, «Енисей» также на выезде встретится с московским клубом «Чертаново», одним из лидеров прошлого сезона. Первую же домашнюю игру красноярцы проведут 20 июля против волгоградского «Ротора».Отметим, что по регламенту ФНЛ команды, по завершении розыгрыша занявшие первые два места в таблице, автоматически пополнят список участников Премьер-лиги. Те же из участников, которые займут третье и четвёртое места, проведут стыковые матчи с 14-й и 13-й командами Премьер-лиги за право выступать в высшем эшелоне. Соответственно и команды, по итогам чемпионата расположившиеся в подвале таблицы ФНЛ: с 16-го по 20-е места, будут вынуждены напрямую опуститься в третью по значимости лигу страны – ПФЛ.Фото с официального сайта ФК "Енисей"