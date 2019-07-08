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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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17:41 В выходные прошёл 51-й туристский слёт на реке Хараелах.
17:35 Проезд в автобусах № 26К подорожает до 50 рублей.
16:41 Более ста человек зарегистрировались на четвёртый благотворительный забег «Норильск, беги со мной!» в ходе «Гавайской вечеринки за полярным кругом».
15:59 Сегодня рано утром на автодороге Норильск - Талнах произошло ДТП, в котором пострадал водитель.
15:09 Продолжаются игры чемпионата Норильска по футболу.
15:08 В Норильске идут профилактические ремонты на сетях тепловодоснабжения.
15:03 Спустя год норильчанину удалось возместить убытки из-за задержки самолёта.
15:00 В минувшие выходные прошло традиционное авторалли «Приз Большого Норильска».
14:58 Во время рейда в выходные автоинспекторы составили более 120 административных материалов.
14:11 Красноярский «Енисей» стартовал с победы в новом сезоне Футбольной национальной лиги.
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