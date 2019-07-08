Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/39876

8 июля 2019, 14:58



Во время рейда в выходные автоинспекторы составили более 120 административных материалов.

Пять водителей привлечены за превышение установленной скорости, за выезд на полосу встречного движения составлено четыре протокола. Столько же административных материалов оформлено в адрес мотоциклистов - за нарушение правил пользования мотошлемами, регистрации мототехники, а также управление мотоциклом без водительского удостоверения. Помимо этого в отношении шестерых пешеходов были составлены административные материалы. Фото Владимира Макушкина

Просмотров:219 Как сообщили в ОМВД России по г. Норильску, в ходе рейдовой проверки привлечены к ответственности за нарушение правила уступить дорогу пешеходам семь водителей, ещё 11 - за управление транспортом с непристёгнутыми ремнями безопасности. Шесть автомобилистов проигнорировали требование об использовании ремней безопасности во время перевозки детей в транспорте, ещё семеро задержаны в нетрезвом виде.Пять водителей привлечены за превышение установленной скорости, за выезд на полосу встречного движения составлено четыре протокола. Столько же административных материалов оформлено в адрес мотоциклистов - за нарушение правил пользования мотошлемами, регистрации мототехники, а также управление мотоциклом без водительского удостоверения. Помимо этого в отношении шестерых пешеходов были составлены административные материалы.Фото Владимира Макушкина