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8 июля 2019, 15:00



В минувшие выходные прошло традиционное авторалли «Приз Большого Норильска».

В мероприятии, организованном управлением по спорту администрации Норильска и местным отделением Всероссийского общества инвалидов, приняли участие 16 экипажей, которые соревновались в двух категориях - «Инвалиды» и «Автолюбители». Участники стартовали от стадиона «Заполярник» и, преодолев около 150 км по всем районам города, а также пройдя испытание по фигурному вождению на площадке НЦБД, финишировали там же, на стадионе. В итоговом протоколе в категории «И» первое место занял экипаж в составе Алена Моргунова и Александра Октябрьского, вторыми к финишу пришли Ильшат Мусин и Василий Мануйлов, третьими стали Вячеслав Шарафутдинов и Вероника Фомина. В категории «А» победу отпраздновали Роман Попов и Евгения Новолокина, следом за ними расположились Александр Ушаков и Галина Суставова, а также Сергей и Анастасия Гущины. Кроме того, специальным призом за волю к победе был отмечен экипаж Елены и Элины Чумаковых. Фото Михаила Назарова

Просмотров:208 В мероприятии, организованном управлением по спорту администрации Норильска и местным отделением Всероссийского общества инвалидов, приняли участие 16 экипажей, которые соревновались в двух категориях - «Инвалиды» и «Автолюбители».Участники стартовали от стадиона «Заполярник» и, преодолев около 150 км по всем районам города, а также пройдя испытание по фигурному вождению на площадке НЦБД, финишировали там же, на стадионе.В итоговом протоколе в категории «И» первое место занял экипаж в составе Алена Моргунова и Александра Октябрьского, вторыми к финишу пришли Ильшат Мусин и Василий Мануйлов, третьими стали Вячеслав Шарафутдинов и Вероника Фомина. В категории «А» победу отпраздновали Роман Попов и Евгения Новолокина, следом за ними расположились Александр Ушаков и Галина Суставова, а также Сергей и Анастасия Гущины. Кроме того, специальным призом за волю к победе был отмечен экипаж Елены и Элины Чумаковых.Фото Михаила Назарова