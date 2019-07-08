Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/39878

8 июля 2019, 15:03



Спустя год норильчанину удалось возместить убытки из-за задержки самолёта.

Чтобы компенсировать убытки, мужчина направил в авиакомпанию «Нордстар», задержавшую вылет, претензию с требованием возместить 58 тысяч, однако денег не получил. Тогда он обратился в суд. Как сообщили в управлении Роспотребнадзора по Красноярском краю, Норильский городской суд в удовлетворении исковых требований отказал. Норильчанин обжаловал решение и апелляционным определением Красноярского краевого суда было вынесено новое. В пользу пассажира авиакомпании «Нордстар» взыскано 95 тысяч рублей: возмещение убытков – 58 тысяч, компенсация морального вреда – 2 тысячи, возмещение судебных расходов – 5 тысяч и штраф за несоблюдение добровольного порядка удовлетворения требований потребителя - 30 тысяч рублей. Фото diligen-travel.ru

Просмотров:232 В июне прошлого года мужчина летел в отпуск с семьёй из Норильска в Симферополь со стыковкой авиарейсов в Сургуте. Рейсы выполняли разные авиакомпании. В Норильске вылет задержали по техническим причинам, и семья не успела на самолёт из Сургута. Билеты стоимостью 58 тысяч пропали. Пришлось купить новые, но уже по цене почти 86 тысяч рублей.Чтобы компенсировать убытки, мужчина направил в авиакомпанию «Нордстар», задержавшую вылет, претензию с требованием возместить 58 тысяч, однако денег не получил. Тогда он обратился в суд.Как сообщили в управлении Роспотребнадзора по Красноярском краю, Норильский городской суд в удовлетворении исковых требований отказал. Норильчанин обжаловал решение и апелляционным определением Красноярского краевого суда было вынесено новое. В пользу пассажира авиакомпании «Нордстар» взыскано 95 тысяч рублей: возмещение убытков – 58 тысяч, компенсация морального вреда – 2 тысячи, возмещение судебных расходов – 5 тысяч и штраф за несоблюдение добровольного порядка удовлетворения требований потребителя - 30 тысяч рублей.Фото diligen-travel.ru