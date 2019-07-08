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8 июля 2019, 15:08

В Норильске идут профилактические ремонты на сетях тепловодоснабжения.


Работы завершат к осени, до тех пор горячую воду в домах отключают по графику. Специалисты «Коммунальных объединённых систем» разработали графики проведения работ на магистральных сетях, которые опубликованы на официальном сайте Норильска в разделе «УЖКХ». Закон допускает отключение горячей воды во время профилактических ремонтов не дольше чем на 14 суток. В Норильске решено отключать воду небольшими участками на пять дней без захвата выходных.
Согласно составленным графикам с 8 по 12 июля горячего водоснабжения не будет по следующим адресам:
В Центральном районе:
- Ленинский пр., 25 (к. 1 - к. 4), 25а, 27 (к. 1, к. 2), 28 (к. 3, к. 4), 29 (к. 1, к. 2), 30, 31 (к. 1 –к. 3), 33, 33а, 33б, 35, 37 (к. 1 – к. 5), 40 (к. 1, к. 2), 40а;
- ул. Кирова, 28, 30, 32;
- ул. Талнахская, 23, 23а, 42, 54;
- ул. Лауреатов, 44, 48а, 49, 51, 51/1, 53, 53а, 55, 57, 57а, 58а, 59, 59/1, 61, 63, 63а, 65, 65а;
- ул. Московская, 29, 29а.
В Талнахе:
- ул. Бауманская, 9а, 9б, 15, 19 (к. 1, к. 2), 23, 27;
- ул. Игарская, 4, 6, 8, 10, 12;
- ул. Кравца, 20, 22;
- ул. Таймырская, 1, 3;
- ул. Рудная, 17 (к. 1 – к. 3), 19 (к. 1 – к. 3), 27/1, 27/2, 29 (к. 1 – к. 3), 31, 33, 35 (к. 1, к. 2), 37.
В Кайеркане:
- Первомайская, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20а.
С 15 по 19 июля горячей воды не будет по адресам:
В Центральном районе:
Ленинский пр., 10а, 25 (к. 1 – к. 4), 25а, 27 (к. 1, к. 2) 28 (к. 3, к. 4), 29 (к. 1, к. 2), 30, 31 (к. 1 – к. 3), 33, 33а, 33б, 35, 37 (к. 1 – к. 5), 40 (к. 1, к. 2), 40а;
- ул. Б. Хмельницкого, 6, 6а, 7, 8а, 9, 11, 13;
- ул. Пушкина, 6а;
- ул. Севастопольская, 5.
В Талнахе:
- ул. Космонавтов, 12, 14, 15/1, 16, 27, 27а, 29, 31, 31/1, 31а, 33, 35а, 37, 37/1, 37/2, 43, 45, 47, 49;
- ул. Федоровского, 21, 23, 25;
- ул. Новая, 7;
- ул. Первопроходцев, 6, 10, 12, 13, 13/1, 13/2, 15, 18.
В Кайеркане:
- ул. Строительная, 1, 1а, 1б, 1д, 1ж, 2а, 2а/1, 2в, 2г, 3а, 5/1, 6, 8, 8а, 8а/1;
- ул. Норильская, 2, 6, 22 ,24, 26, ул. Победы, 1/1.
С 22 по 26 июля по адресам:
В Центральном районе:
- Ленинский пр., 13, 15, 17, 18, 19 (к. 1, к. 2) 20, 22, 24а;
- ул. Советская, 5;
- станция «Голиково».
В Талнахе:
- ул. Рудная, 45 (к. 1, к. 2), 47, 53 (к. 1, к. 2);
- ул. Пождепо, 1;
- ул. Федоровского, 2, 2/1, 2а.
В Кайеркане:
- ул. Строительная, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 13а, 14, 18, 20;
- ул. Шахтёрская, 4.
С 29 июля по 2 августа по следующим адресам:
В Центральном районе:
- Ленинский пр., 5, 7, 7а, 9, 10а, 11, 12, 13а, 14, 16;
- ул. Б. Хмельницкого, 9, 11, 13;
- ул. Пушкина, 6а, 8а, 7;
- ул. Севастопольская, 5.
В Талнахе:
- ул. Дудинская, 9, 9а, 11, 11/1, 13, 15, 17 (к. 1, к. 2), 19, 21;
- ул. Игарская, 38, 40, 42 (к. 1, к. 2), 44, 44а, 44б, 45, 46, 46/1, 46/3, 48, 50, 52, 54, 58, 60;
- ул. Енисейская, 1, 3, 5.
В Кайеркане:
- ул. Шахтёрская, 5, 6, 9, 9а, 9Б, 9в, 11, 11а, 11б, 11в, 12, 14, 17, 18, 22;
- ул. Надеждинская, 2а, 2г;
- ул. Строительная, 4, 6а, 16, 17, 22;
- ул. Школьная, 3, 5, 6, 7, 8, 15, 3а.
С 5 по 9 августа
В Центральном районе:
- Ленинский пр., 34, 47а к. 1, 47а к. 2;
- ул. Красноярская, 7;
- ул. Мира, 1, 3, 4, 4а, 4б, 4в, 4г, 4д, 4е, 5, 6, 6а, 6б, 6в, 6г, 6д, 7;
- ул. Орджоникидзе, 1 (к. 1, к. 2), 4, 4а, 4б, 4в, 4г, 4д, 6, 6а, 6а/2, 6б.
В Талнахе:
- ул. Новая, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19;
- ул. Енисейская, 11а, 22, 26, 28, 28а, 30;
- ул. Таймырская, 11, 15, 22, 24, 26, 30, 32;
- ул. Горняков, 3, 5, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 17;
- ул. Федоровского, 8;
- ул. Маслова, 2, 3, 4, 6, 10, 12, 16.
- МСЧ-2, скорая помощь.
В Кайеркане:
- ул. Надеждинская, 1, 1б, 1в, 2, 2б, 2в, 3а, 5, 8, 8/1, 10, 10/1, 10/2, 11, 12, 13, 14, 14/1, 14/2, 15, 16, 16а, 17, 18, 18/1, 20, 22, 24, 24а;
- ул. Победы, 15;
- ул. Первомайская, 24, 26.
С 12 по 16 августа
В Центральном районе:
- ул. Красноярская 1, 4, 3 (к. 1, к. 2), 5, 6, 6/2;
- ул. Нансена, 56, 58;
- ул. Лауреатов, 64, 67, 69, 69а, 71, 73, 73а, 75, 76, 76а, 77, 79, 79а, 81, 83а, 85, 85а, 86а, 87, 89;
- ул. Михайличенко, 8а;
- ул. Талнахская, 70, 64;
- Ленинский пр., 6, ул. Севастопольская, 1, Ленинский пр., 4;
- Севастопольская, 2.
В Талнахе:
- ул. Бауманская 16, 16/1, 16а, 16а/1, 18, 18/1, 21, 22, 22а, 22б, 26, 28/1, 29, 31а, 33, 33а.
В Кайеркане:
- ул. Победы 1, 3, 7, 9, 11, 13, 15.
С 19 по 22 августа по адресам:
В Центральном районе:
- ул. Лауреатов, 64, 67, 69, 69а, 71, 73, 73а, 75, 76, 76а, 77, 79, 79а, 81, 83а, 85, 85а, 86а, 87, 89;
- ул. Михайличенко, 8а;
- ул. Талнахская, 70, 64.
По плану завершить все ремонты и провести гидравлические испытания и промывку сетей планируют в конце августа, чтобы запустить тепло к новому учебному году.

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