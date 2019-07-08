Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/39880

8 июля 2019, 15:09



Продолжаются игры чемпионата Норильска по футболу.

Напомним, что всего в чемпионате принимают участие 13 дружин, которые сыграют в один круг, после чего определят победителя и призёров по системе плей-офф. Также по ходу сезона участники разыграют Кубок Норильска и Кубок «Заполярной Правды». Прошлогодним победителем чемпионата является «Алания», она же стала обладателем Кубка «ЗП» - 2018. Победу в Кубке города отпраздновал «ДинРем», с этого года выступающий под названием «Ремонтник». А уже завтра, 9 июля, стартуют игры третьего тура: на «Заполярнике» встретятся пары «Туран» - «Ремонтник» (начало в 18.30), а также лидеры чемпионата - «Алания» - «Алиабад» (20.30). На «Солнышке» померятся силами «Химик» - «Юлдыз» (18.30) и «Строитель» - «Металлист» (20.30). Фото Ирины Яринской

Просмотров:187 После двух туров в лидеры вышли «Алания» и «Алиабад», при этом «аланы» обе встречи выиграли с более чем уверенным счётом – 5:0 и 6:0, одолев «Ремонтник» и «Мотор» соответственно. «Алиабад» оказался сильнее «Строителя» (2:1) и «Химика» (6:1). Третью и четвёртую позиции в таблице делят между собой «Океан» и СКГМИ, у которых по четыре очка.Напомним, что всего в чемпионате принимают участие 13 дружин, которые сыграют в один круг, после чего определят победителя и призёров по системе плей-офф. Также по ходу сезона участники разыграют Кубок Норильска и Кубок «Заполярной Правды». Прошлогодним победителем чемпионата является «Алания», она же стала обладателем Кубка «ЗП» - 2018. Победу в Кубке города отпраздновал «ДинРем», с этого года выступающий под названием «Ремонтник».А уже завтра, 9 июля, стартуют игры третьего тура: на «Заполярнике» встретятся пары «Туран» - «Ремонтник» (начало в 18.30), а также лидеры чемпионата - «Алания» - «Алиабад» (20.30). На «Солнышке» померятся силами «Химик» - «Юлдыз» (18.30) и «Строитель» - «Металлист» (20.30).Фото Ирины Яринской