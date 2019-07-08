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8 июля 2019, 15:59

Сегодня рано утром на автодороге Норильск - Талнах произошло ДТП, в котором пострадал водитель.


По предварительной версии, в 4 часа утра в районе проведения реконструкции моста через реку Наледную водитель автомобиля «Тойота», двигаясь из Норильска в Талнах, наехал на полимерные конусы, ограждающие ремонтный участок, и вылетел на крупные камни. На момент происшествия мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. В результате ДТП пострадавшего с различными ушибами госпитализировали в городскую больницу. Прибывшие на место аварии инспекторы ГИБДД установили, что водитель был пристёгнут ремнём безопасности, благодаря чему удалось избежать более серьёзных последствий.
Госавтоинспекторы устанавливают обстоятельства аварии, по факту проводится проверка.
Фото Михаила Назарова
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