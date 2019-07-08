Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/39882

8 июля 2019, 16:41



Более ста человек зарегистрировались на четвёртый благотворительный забег «Норильск, беги со мной!» в ходе «Гавайской вечеринки за полярным кругом».

Между тем регистрация на благотворительный забег «Норильск, беги со мной!» продолжается. Сегодня его участниками стали уже более двух тысяч человек. Присоединиться к ним можно с помощью сайта благотворительного фонда «Территория добра» www.t-dobra.ru, кликнув на баннер «Норильск, беги со мной!». Приобщиться к акции можно и с помощью QR-кода, размещённого в верхнем левом углу афиши мероприятия. Такие афиши вывешены на многих предприятиях Норильска, а также в муниципальных автобусах. Представителей от команды предприятия или организации ждут и в офисе благотворительного фонда «Территории добра» по адресу: Центральный район, ул. Севастопольская, 4 (нежилой подъезд). Телефон для справок 465-333 (с 12 до 18 часов). Кстати, если вы не готовы бежать дистанцию, можно просто сделать взнос и помочь в сборе средств на реабилитацию и лечение четверых маленьких норильчан. В этом и заключается универсальность акции. Благотворительный забег состоится уже в эту субботу, 13 июля. В 11.00 около Музея Норильска завершится регистрация и пройдёт выдача стартовых пакетов всем, кто хочет присоединиться к акции. Старт забега намечен на полдень. Фото Натальи Черкашиной

Просмотров:261 Организатором праздника выступил благотворительный фонд «Территория добра». Для гостей вечера это событие стало возможностью окунуться в атмосферу тропического лета, поучаствовать в тематических мастер-классах и сделать доброе дело, зарегистрировавшись на забег «Норильск, беги со мной!». Зажигательные ритмы зумбы; бразильское боевое искусство капоэйра, которое выглядит как танец; смелые трюки паркуристов, брейкдансеров и акробатика воздушных гимнасток, а также мастер-классы по изготовлению тотемных масок, аквагрим и многое другое - каждый мог найти себе увлечение по душе и возможностям, проведя время весело и с пользой.Между тем регистрация на благотворительный забег «Норильск, беги со мной!» продолжается. Сегодня его участниками стали уже более двух тысяч человек. Присоединиться к ним можно с помощью сайта благотворительного фонда «Территория добра» www.t-dobra.ru, кликнув на баннер «Норильск, беги со мной!». Приобщиться к акции можно и с помощью QR-кода, размещённого в верхнем левом углу афиши мероприятия. Такие афиши вывешены на многих предприятиях Норильска, а также в муниципальных автобусах. Представителей от команды предприятия или организации ждут и в офисе благотворительного фонда «Территории добра» по адресу: Центральный район, ул. Севастопольская, 4 (нежилой подъезд). Телефон для справок 465-333 (с 12 до 18 часов).Кстати, если вы не готовы бежать дистанцию, можно просто сделать взнос и помочь в сборе средств на реабилитацию и лечение четверых маленьких норильчан. В этом и заключается универсальность акции.Благотворительный забег состоится уже в эту субботу, 13 июля. В 11.00 около Музея Норильска завершится регистрация и пройдёт выдача стартовых пакетов всем, кто хочет присоединиться к акции. Старт забега намечен на полдень.Фото Натальи Черкашиной