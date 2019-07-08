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8 июля 2019, 17:35



Проезд в автобусах № 26К подорожает до 50 рублей.

В отличие от большинства предприниматель, работающий на кайерканском направлении, решил установить иную цену. Проезд от Кайеркана до Норильска в автобусах № 35К с 1 июля обходится в 50 рублей. Последовать его примеру решила и другая организация. Компания «Север», чьи автобусы курсируют между Талнахом и Норильском по коммерческому маршруту № 26К, объявила о повышении цены с 13 июля. Стоимость проезда от одного района в другой также составит 50 рублей. «Перевозчики не обязаны объяснять причины, они имеют право поставить тариф как меньший, так и больший, на своё усмотрение», - объяснил начальник отдела транспорта управления городского хозяйства администрации Норильска Павел Пискунов. Фото Ксении Пироговой

Просмотров:202 Напомним, правительство Красноярского края утвердило новые тарифы. На основании этого с 1 июля НПОПАТ и коммерческие перевозчики повысили стоимость проезда на 4 рубля. Теперь поездка между районами обходится в 44 рубля, по городу – 30 рублей.В отличие от большинства предприниматель, работающий на кайерканском направлении, решил установить иную цену. Проезд от Кайеркана до Норильска в автобусах № 35К с 1 июля обходится в 50 рублей. Последовать его примеру решила и другая организация. Компания «Север», чьи автобусы курсируют между Талнахом и Норильском по коммерческому маршруту № 26К, объявила о повышении цены с 13 июля. Стоимость проезда от одного района в другой также составит 50 рублей.«Перевозчики не обязаны объяснять причины, они имеют право поставить тариф как меньший, так и больший, на своё усмотрение», - объяснил начальник отдела транспорта управления городского хозяйства администрации Норильска Павел Пискунов.Фото Ксении Пироговой