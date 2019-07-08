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8 июля 2019, 17:41



В выходные прошёл 51-й туристский слёт на реке Хараелах.

Приветствуя гостей слёта на открытии, заместитель главы города по социальной политике Наталья Коростелёва отметила, что отличная туристская традиция - в первые выходные июля собираться вместе - превратилась ещё и в семейный праздник. И действительно, с каждым годом на слёт приезжает всё больше семейных пар с детьми. За энергию и трудоголизм, за инициативность, за то, что не даёт жить спокойно, Наталья Михайловна поблагодарила Леонида Соломаху. Участникам слёта она пожелала успехов в спортивных состязаниях, отличного настроения и удачи. По итогам двухдневных соревнований победителем стала команда «Надежда», на втором месте - «Пионеры», на третьем – «Самовары». Помимо тройки лидеров удача улыбнулась таким командам, как: «Геолог» - первое место в конкурсе фотоотчётов, «Зелёный крокодил» - первое место в соревнованиях по технике водного туризма (ТВТ) на надувных судах среди мужских экипажей, «Бардак» - среди смешанных, «Тритон» - первое место в соревнованиях по ТВТ на байдарках среди мужских экипажей. Стоит отметить, что в этом году река была настолько полноводная и бурная, что из 44 мужских экипажей финишировали лишь семь - и то не без штрафных очков. Остальные, не справившись с управлением, либо переворачивались на отрезке от старта до финиша – таких экипажей было десять, либо суда течением выносило за финишные ворота, и тогда уже оверкиль не засчитывали. К концу соревнований по технике водного туризма (ТВТ) среди мужских экипажей из пяти байдарок четыре восстановлению не подлежали – сломаны каркасы (алюминиевые конструкции), а пятая нуждалась в серьёзном ремонте. Поэтому соревнования по ТВТ на байдарках среди смешанных экипажей были отменены. Фото Александра Ананьева

Просмотров:198 Всего в соревнованиях приняли участие 25 команд – на три меньше, чем было заявлено. При этом палаточных лагерей на территории слёта было разбито намного больше.Приветствуя гостей слёта на открытии, заместитель главы города по социальной политике Наталья Коростелёва отметила, что отличная туристская традиция - в первые выходные июля собираться вместе - превратилась ещё и в семейный праздник. И действительно, с каждым годом на слёт приезжает всё больше семейных пар с детьми.За энергию и трудоголизм, за инициативность, за то, что не даёт жить спокойно, Наталья Михайловна поблагодарила Леонида Соломаху. Участникам слёта она пожелала успехов в спортивных состязаниях, отличного настроения и удачи.По итогам двухдневных соревнований победителем стала команда «Надежда», на втором месте - «Пионеры», на третьем – «Самовары». Помимо тройки лидеров удача улыбнулась таким командам, как: «Геолог» - первое место в конкурсе фотоотчётов, «Зелёный крокодил» - первое место в соревнованиях по технике водного туризма (ТВТ) на надувных судах среди мужских экипажей, «Бардак» - среди смешанных, «Тритон» - первое место в соревнованиях по ТВТ на байдарках среди мужских экипажей.Стоит отметить, что в этом году река была настолько полноводная и бурная, что из 44 мужских экипажей финишировали лишь семь - и то не без штрафных очков. Остальные, не справившись с управлением, либо переворачивались на отрезке от старта до финиша – таких экипажей было десять, либо суда течением выносило за финишные ворота, и тогда уже оверкиль не засчитывали.К концу соревнований по технике водного туризма (ТВТ) среди мужских экипажей из пяти байдарок четыре восстановлению не подлежали – сломаны каркасы (алюминиевые конструкции), а пятая нуждалась в серьёзном ремонте. Поэтому соревнования по ТВТ на байдарках среди смешанных экипажей были отменены.Фото Александра Ананьева