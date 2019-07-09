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9 июля 2019, 10:19



В Музее Норильска и художественной галерее начались новые тематические смены для ребят 7-11 лет.

Сейчас в Музее Норильска пришло время для ребят-этнографов, а в Талнахском музейном филиале в июле занимаются юные орнитологи. В художественной галерее маленькие живописцы на первом занятии «Арт-продлёнки» в честь Дня семьи, любви и верности создали свои чудо-ромашки – символы праздника. За творческую смену, до конца июля, они сотворят ещё немало произведений из различных материалов. В галерее ребята также с удовольствием знакомятся с героями выставки «Весёлое детство «Весёлых картинок» из архива популярного с советских времён юмористического детского журнала. А в творческом уголке они рисуют героев детских книг - Незнайку, Буратино, Чиполлино и многих других любимых персонажей. Фото Ирины Даниленко

Просмотров:227 Выпускники первой смены «Музейной продлёнки», познакомившись на 15 весёлых и познавательных занятиях с удивительными обитателями Таймыра, получили удостоверения юных зоологов и ихтиологов.Сейчас в Музее Норильска пришло время для ребят-этнографов, а в Талнахском музейном филиале в июле занимаются юные орнитологи. В художественной галерее маленькие живописцы на первом занятии «Арт-продлёнки» в честь Дня семьи, любви и верности создали свои чудо-ромашки – символы праздника. За творческую смену, до конца июля, они сотворят ещё немало произведений из различных материалов. В галерее ребята также с удовольствием знакомятся с героями выставки «Весёлое детство «Весёлых картинок» из архива популярного с советских времён юмористического детского журнала. А в творческом уголке они рисуют героев детских книг - Незнайку, Буратино, Чиполлино и многих других любимых персонажей.Фото Ирины Даниленко