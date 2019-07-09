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9 июля 2019, 10:21



В центре литературного творчества «Водолей» обсудили поэтический сборник Вячеслава Ханжина «Антиболь».

Фото Ирины Даниленко

Просмотров:216 В эту книгу одного из старейших норильчан вошли стихи, которые он создавал с юности, приехав в Норильск более 65 лет назад. Его поэтические строки-размышления – о непростых отношениях между людьми, о главных ценностях, среди которых так дороги тёплые семейные отношения и взаимопонимание между мужчиной и женщиной. Не зря разговор о книге норильского старожила проходил 8 июля - в праздник семьи, любви и верности. В обсуждении приняли участие члены Союза писателей Таймыра, норильские музыканты и психологи, друзья Вячеслава Ханжина, который сейчас находится на материке в отпуске. Специально для этого вечера свои мини-выставки «Семейные ценности» и «Мои увлечения» подготовили участницы литобъединения Марина Кардаш и Лариса Фоменко. А средства от благотворительной продажи книг, организованной «Водолеем», направят на издание книги недавно безвременно ушедшей творческой норильчанки Ирины Ворониной.Фото Ирины Даниленко