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9 июля 2019, 10:27



Норильский книжный фестиваль в финале Всероссийского конкурса. Мы можем помочь одержать победу.

Среди финалистов - «Северный книжный интеллектуальный фестиваль», прошедший в Норильске прошлой осенью. СКИФ одарил любителей чтения отличной книжной ярмаркой и яркими встречами с известными писателями и учёными-просветителями. Теперь от активного голосования норильчан зависит – победит ли наш СКИФ в номинации «Лучшие проекты муниципальных библиотек по продвижению книги и чтения». Проголосовать можно по ссылке Фото Владимира Макушкина

Просмотров:246 На сайте журнала «Книжная индустрия» можно проголосовать за проект норильчан, который вышел в финал VII Открытого конкурса профессионального мастерства «Ревизор-2019».Среди финалистов - «Северный книжный интеллектуальный фестиваль», прошедший в Норильске прошлой осенью. СКИФ одарил любителей чтения отличной книжной ярмаркой и яркими встречами с известными писателями и учёными-просветителями. Теперь от активного голосования норильчан зависит – победит ли наш СКИФ в номинации «Лучшие проекты муниципальных библиотек по продвижению книги и чтения». Проголосовать можно по ссылке http://www.bookind.ru/revizor/2019/revizor-2019-voting.php до 5 августа.Фото Владимира Макушкина