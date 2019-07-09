Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/39890

9 июля 2019, 11:30



В День семьи, любви и верности все выписывающиеся из перинатального центра Норильска получили подарки для новорождённых.

Также в День семьи, любви и верности в часовне перинатального центра состоялся молебен святым Петру и Февронии, а также освящение всех отделений. Владыка Норильской и Туруханской епархии Агафангел освятил и отделение реанимации новорождённых, где было 10 деток, из которых два малыша весом 600 граммов. Помощь малюткам и их мамочкам, пережившим преждевременные роды и поневоле оказавшимся в стрессовой ситуации, организуют медики и волонтёры. Напомним, в рамках проекта «Согреем теплом», который реализуется общественной организацией «Центр милосердия города Норильска» за счёт президентского гранта, в перинатальном центре проходят занятие с мамочками недоношенных детей, родившихся весом менее килограмма. Накануне состоялась очередная встреча. Темой разговора с родильницами стала «Безопасность новорождённого». В послеродовом отделении добровольцы познакомились с малышом, который поспешил родиться весом 700 граммов. Сейчас мальчик весит уже 2300 граммов, он подрос и окреп, а его безопасность, кроме мамы, обеспечивает персонал перинатального центра, радионяня - современное техническое устройство слежения за самочувствием ребёнка, а также постоянные участники и партнёры проекта «Согреем теплом» - мастерицы клуба «Радуга», которые вяжут для недоношенных малышей носочки, шапочки и пледы. Забота о крохах с кризисной массой тела, рождающихся в НПР, - одно из приоритетных направлений деятельности центра милосердия. Кроме этого, волонтёры и сестры центра, которым руководит бывший главный врач родильного дома Татьяна Ласточкина, бывают в хосписе (отделении для онкобольных в больнице Оганера), домах-интернатах Норильска и Дудинки, талнахском приюте, ведут работу по оказанию паллиативной помощи старикам на дому, поддерживают по нескольким направлениям нуждающихся одиноких женщин с детьми и т. д.

Просмотров:391 8 июля центр милосердия Норильска и клуб рукодельниц «Радуга» устроили сюрприз для молодых семей. Всем мамочкам с младенцами, которые выписывались в этот день из перинатального центра, они подарили очень нужный «гаджет» – кокон для новорождённых. Эта мягкая уютная мини-кроватка, придуманная когда-то для недоношенных деток, позволяет расположиться малышу как в животике у мамы – и чувствовать себя в безопасности. Рукодельницы из «Радуги» сшили эти милые гнёздышки из ткани, купленной в рамках реализации проекта «Согреем теплом» по президентскому гранту.Также в День семьи, любви и верности в часовне перинатального центра состоялся молебен святым Петру и Февронии, а также освящение всех отделений. Владыка Норильской и Туруханской епархии Агафангел освятил и отделение реанимации новорождённых, где было 10 деток, из которых два малыша весом 600 граммов.Помощь малюткам и их мамочкам, пережившим преждевременные роды и поневоле оказавшимся в стрессовой ситуации, организуют медики и волонтёры.Напомним, в рамках проекта «Согреем теплом», который реализуется общественной организацией «Центр милосердия города Норильска» за счёт президентского гранта, в перинатальном центре проходят занятие с мамочками недоношенных детей, родившихся весом менее килограмма. Накануне состоялась очередная встреча. Темой разговора с родильницами стала «Безопасность новорождённого». В послеродовом отделении добровольцы познакомились с малышом, который поспешил родиться весом 700 граммов. Сейчас мальчик весит уже 2300 граммов, он подрос и окреп, а его безопасность, кроме мамы, обеспечивает персонал перинатального центра, радионяня - современное техническое устройство слежения за самочувствием ребёнка, а также постоянные участники и партнёры проекта «Согреем теплом» - мастерицы клуба «Радуга», которые вяжут для недоношенных малышей носочки, шапочки и пледы.Забота о крохах с кризисной массой тела, рождающихся в НПР, - одно из приоритетных направлений деятельности центра милосердия. Кроме этого, волонтёры и сестры центра, которым руководит бывший главный врач родильного дома Татьяна Ласточкина, бывают в хосписе (отделении для онкобольных в больнице Оганера), домах-интернатах Норильска и Дудинки, талнахском приюте, ведут работу по оказанию паллиативной помощи старикам на дому, поддерживают по нескольким направлениям нуждающихся одиноких женщин с детьми и т. д.