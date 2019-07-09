Служба новостей "Заполярной правды"    http://gazetazp.ru/lenta/39891
9 июля 2019, 12:15

Особенно сложно на Крайнем Севере. Краевые парламентарии обсудили итоги «мусорной» реформы за прошедшие полгода.


На совместном заседании двух комитетов Законодательного собрания Красноярского края – по строительству и ЖКХ и по природным ресурсам и экологии - с докладом о ситуации в области обращения с твёрдыми коммунальными отходами на территории края выступил министр экологии и рационального природопользования Павел Корчашкин. Он обозначил проблемные вопросы. Необходимо актуализировать старую территориальную схему по обращению с ТКО, которую предстоит утвердить до конца этого года. Она включит в себя не только действующие объекты, но и те, которые появятся до 2030 года. Сейчас в крае 31 полигон, а должны построить ещё 19, к четырём сортировочным линиям прибавятся ещё 12, а к 34 площадкам временного накопления отходов — ещё 56.
Также предстоит изменить нормативы накопления отходов, установленные в регионе. Они являются одними из самых низких в стране. Сейчас проводятся замеры в 17 населённых пунктах края с максимальной и минимальной численностью жителей. Эти замеры позволят сформировать новые нормативы к началу 2020 года, сообщается на официальном портале Заксобрания.
Краю не хватает площадок для сбора мусора и контейнеров. Необходимо оборудовать 12 тысяч площадок и закупить более 40 тысяч контейнеров. На этот год муниципалитетам на это выделяется 110 млн рублей, чего явно недостаточно — всего требуется около 850 млн.
По словам министра экологии, остаётся острой тема борьбы с несанкционированными свалками. Ликвидировать их должны собственники отходов, а на деле эти расходы также ложатся на плечи муниципалитетов. Также министр обозначил низкую собираемость с населения и юридических лиц платы за ТКО. Задолженность перед региональными операторами составляет 150 млн рублей.
Выступившие вслед за чиновником представители двух компаний — региональных операторов также высказали свои пожелания: повысить норматив накопления отходов, субсидировать выпадающие доходы из бюджета. Впрочем,
в ходе обсуждения выяснилось, что, по данным министерства тарифной политики, за первый квартал этого года в шести из 15 территориальных зон региональные операторы получили прибыль. В связи с этим было предложено сравнить расходы и доходы компаний, чтобы понять, действительно ли они несут убытки.
«Реформа реализуется на территории региона достаточно сложно. Мы видим, что есть вопросы к исполнительной власти, некоторое отсутствие обратной связи между населением и региональными операторами. Есть вопросы об удалении несанкционированных свалок, о реализации реформы в сельских и отдалённых территориях. И очень важный вопрос о нереализованности этой системы на севере Красноярского края», - отметил вице-спикер краевого парламента, председатель комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Алексей Кулеш.
«Мы уже ставили вопрос о том, что реализацией закона в Арктической зоне и северных территориях должна заниматься Федерация. У субъекта нет таких средств, чтобы выделять их для строительства полигонов в отдалённых и труднодоступных районах. Поэтому в постановлении Совета Федерации, которое отрабатывается рабочей группой, поставлен вопрос о том, чтобы краю выделили 450 миллионов рублей на приобретение мусоросжигательных установок для северных территорий. В рабочей группе будет рассматриваться вопрос, нужны ли мусоросжигательные установки, или мусор будет вывозиться, либо все-таки будет федеральная программа. Надеюсь, мы получим окончательный ответ по северным территориям после того, как 24 июля эта рабочая группа соберётся», - пояснил председатель комитета по природным ресурсам и экологии Александр Симановский.
Фото Владимира Макушкина

Просмотров:224
Комментарии

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим логином.

    Список новостей

 9 июля 2019 
17:42   Норильчанину предъявили обвинение в краже дорогостоящего мобильного телефона. 17:17   Шестилетнему норильчанину по имени Матвей очень нужна наша помощь. Благотворительный фонд «69 параллель» проводит сбор средств на курс реабилитации.
17:14   В Норильске пресекли торговлю кожаной одеждой, не имеющей этикеток на русском языке. 17:04   Один из участников норильской преступной группировки, организовавшей межрегиональный сбыт наркотиков, проведёт в колонии строгого режима 4,5 года.
16:43   Норильск принимает Всемирный фестиваль уличного кино. 16:30   Норильчане-предпенсионеры могут бесплатно получить первое или дополнительное профессиональное образование по направлению и за счёт средств службы занятости.
16:28   Норильчане могут увидеть работы победителей фотографического проекта-конкурса «Отражение». 16:11   Норильские подростки участвуют в краевой профориентационной акции «Большая перемена».
14:53   Этим летом управляющая компания «Город» отремонтирует 133 подъезда. 14:51   Генеральный директор «Норникель-ЕРП» Олег Шпагин: «Наша задача - предоставлять хороший и удобный клиентский сервис под ключ»
12:44   Таймыр обозначил ближайшие планы социально-экономического развития: медобслуживание в посёлках района, целевые места для выпускников, строительство жилья. 12:37   Норильские полицейские дают шанс детям и подросткам.
12:15   Особенно сложно на Крайнем Севере. Краевые парламентарии обсудили итоги «мусорной» реформы за прошедшие полгода. 11:30   В День семьи, любви и верности все выписывающиеся из перинатального центра Норильска получили подарки для новорождённых.
10:27   Норильский книжный фестиваль в финале Всероссийского конкурса. Мы можем помочь одержать победу. 10:21   В центре литературного творчества «Водолей» обсудили поэтический сборник Вячеслава Ханжина «Антиболь».
10:19   В Музее Норильска и художественной галерее начались новые тематические смены для ребят 7-11 лет.

 8 июля 2019 
17:41   В выходные прошёл 51-й туристский слёт на реке Хараелах. 17:35   Проезд в автобусах № 26К подорожает до 50 рублей.
16:41   Более ста человек зарегистрировались на четвёртый благотворительный забег «Норильск, беги со мной!» в ходе «Гавайской вечеринки за полярным кругом». 15:59   Сегодня рано утром на автодороге Норильск - Талнах произошло ДТП, в котором пострадал водитель.
15:09   Продолжаются игры чемпионата Норильска по футболу. 15:08   В Норильске идут профилактические ремонты на сетях тепловодоснабжения.
15:03   Спустя год норильчанину удалось возместить убытки из-за задержки самолёта. 15:00   В минувшие выходные прошло традиционное авторалли «Приз Большого Норильска».
14:58   Во время рейда в выходные автоинспекторы составили более 120 административных материалов. 14:11   Красноярский «Енисей» стартовал с победы в новом сезоне Футбольной национальной лиги.
13:59   Командиру первого летного отряда авиакомпании NordStar Сергею Кручинину присвоено почётное звание «Заслуженный пилот Российской Федерации». 13:58   Норильские предприниматели вошли в льготную категорию субъектов малого и среднего бизнеса.
13:54   Хозяин тайги не оставляет Норильск без внимания. На выходных туристы встретили бурого медведя на Красных камнях. 12:34   Кайеркан отпраздновал День семьи, любви и верности. По традиции в районе развернулась широкая праздничная программа.
12:19   Руководитель краевой полиции Александр Речицкий проверил работу норильского подразделения и встретился с «Мальчишками Севера». 12:09   В Норильске прошли учебно-тренировочные сборы, участники которых отрабатывали навыки стрельбы.
12:06   Всё, что важно знать о загранице: норильчан проконсультируют о туристических услугах и инфекционных угрозах за рубежом. 11:33   Агентство развития Норильска проводит образовательные модули для бизнес-сообщества и структур, занимающихся поддержкой предпринимательства.
11:28   В дочке «Норникеля» - «Арктик Палладий», созданной для совместного проекта с «Русской платиной», новый руководитель. 11:27   Пересчитать плату за содержание общедомового прибора учёта тепло- и водоресурсов. Такое требование прокуратуры Норильска было выполнено для всех собственников одного из домов города.
11:06   В заповедник – с разрешения. Посещение охранной зоны заповедника «Путоранский» необходимо согласовать.

 5 июля 2019 
17:50   7 июля норильский храм Рождества Иоанна Предтечи отметит престольный праздник. 17:20   Ни денег, ни изолятора в Норильске. Бывший замначальника краевой полиции ответит в суде за 200 млн рублей, вылетевших в трубу.
17:10   На руднике «Таймырский» добыли 95-миллионную тонну руды. 16:25   Норильск поучаствует в выборочном наблюдении труда мигрантов.
16:13   На «Комсомольском» обустроят новый участок подземной добычи медно-никелевых руд. 15:53   Ходулисты, мимы, хорошая музыка и история о любви к своему городу. На улице Комсомольской прошел показ представления «Летая над Норильском».
15:09   Северный завоз выполнен на 20%. 14:43   В «Заповедниках Таймыра» создадут оперативную группу быстрого реагирования.
14:15   Старший вице-президент компании «Норникель» Сергей Батехин избран председателем президиума Ночной хоккейной лиги. 14:06   Зарядись тропическим настроением на «Гавайской вечеринке за полярным кругом» и стань участником благотворительного забега «Норильск, беги со мной!».
12:52   В Музее Норильска откроется выставка «ТаймырФотоГода-2019». 11:58   Десять норильских работодателей были оштрафованы за нарушения антикоррупционного законодательства.




663300, Норильск, ул. Богдана Хмельницкого, 18, [Все телефоны и электронные адреса редакций]
Сайт зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-42422 от 21.10.2010 г. Учредитель: МАУ "Информационный центр "Норильские новости".
Главный редактор Андриюк Марина Викторовна эл.почта редакции ladybird.16@list.ru тел. редакции +7(3919)343596. При использовании материалов сайта гиперссылка на gazetazp.ru обязательна.
наверх