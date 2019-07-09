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9 июля 2019, 12:15



Особенно сложно на Крайнем Севере. Краевые парламентарии обсудили итоги «мусорной» реформы за прошедшие полгода.

Также предстоит изменить нормативы накопления отходов, установленные в регионе. Они являются одними из самых низких в стране. Сейчас проводятся замеры в 17 населённых пунктах края с максимальной и минимальной численностью жителей. Эти замеры позволят сформировать новые нормативы к началу 2020 года, сообщается на официальном портале Заксобрания. Краю не хватает площадок для сбора мусора и контейнеров. Необходимо оборудовать 12 тысяч площадок и закупить более 40 тысяч контейнеров. На этот год муниципалитетам на это выделяется 110 млн рублей, чего явно недостаточно — всего требуется около 850 млн. По словам министра экологии, остаётся острой тема борьбы с несанкционированными свалками. Ликвидировать их должны собственники отходов, а на деле эти расходы также ложатся на плечи муниципалитетов. Также министр обозначил низкую собираемость с населения и юридических лиц платы за ТКО. Задолженность перед региональными операторами составляет 150 млн рублей. Выступившие вслед за чиновником представители двух компаний — региональных операторов также высказали свои пожелания: повысить норматив накопления отходов, субсидировать выпадающие доходы из бюджета. Впрочем, в ходе обсуждения выяснилось, что, по данным министерства тарифной политики, за первый квартал этого года в шести из 15 территориальных зон региональные операторы получили прибыль. В связи с этим было предложено сравнить расходы и доходы компаний, чтобы понять, действительно ли они несут убытки. «Реформа реализуется на территории региона достаточно сложно. Мы видим, что есть вопросы к исполнительной власти, некоторое отсутствие обратной связи между населением и региональными операторами. Есть вопросы об удалении несанкционированных свалок, о реализации реформы в сельских и отдалённых территориях. И очень важный вопрос о нереализованности этой системы на севере Красноярского края», - отметил вице-спикер краевого парламента, председатель комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Алексей Кулеш. «Мы уже ставили вопрос о том, что реализацией закона в Арктической зоне и северных территориях должна заниматься Федерация. У субъекта нет таких средств, чтобы выделять их для строительства полигонов в отдалённых и труднодоступных районах. Поэтому в постановлении Совета Федерации, которое отрабатывается рабочей группой, поставлен вопрос о том, чтобы краю выделили 450 миллионов рублей на приобретение мусоросжигательных установок для северных территорий. В рабочей группе будет рассматриваться вопрос, нужны ли мусоросжигательные установки, или мусор будет вывозиться, либо все-таки будет федеральная программа. Надеюсь, мы получим окончательный ответ по северным территориям после того, как 24 июля эта рабочая группа соберётся», - пояснил председатель комитета по природным ресурсам и экологии Александр Симановский. Фото Владимира Макушкина

Просмотров:224 На совместном заседании двух комитетов Законодательного собрания Красноярского края – по строительству и ЖКХ и по природным ресурсам и экологии - с докладом о ситуации в области обращения с твёрдыми коммунальными отходами на территории края выступил министр экологии и рационального природопользования Павел Корчашкин. Он обозначил проблемные вопросы. Необходимо актуализировать старую территориальную схему по обращению с ТКО, которую предстоит утвердить до конца этого года. Она включит в себя не только действующие объекты, но и те, которые появятся до 2030 года. Сейчас в крае 31 полигон, а должны построить ещё 19, к четырём сортировочным линиям прибавятся ещё 12, а к 34 площадкам временного накопления отходов — ещё 56.Также предстоит изменить нормативы накопления отходов, установленные в регионе. Они являются одними из самых низких в стране. Сейчас проводятся замеры в 17 населённых пунктах края с максимальной и минимальной численностью жителей. Эти замеры позволят сформировать новые нормативы к началу 2020 года, сообщается на официальном портале Заксобрания.Краю не хватает площадок для сбора мусора и контейнеров. Необходимо оборудовать 12 тысяч площадок и закупить более 40 тысяч контейнеров. На этот год муниципалитетам на это выделяется 110 млн рублей, чего явно недостаточно — всего требуется около 850 млн.По словам министра экологии, остаётся острой тема борьбы с несанкционированными свалками. Ликвидировать их должны собственники отходов, а на деле эти расходы также ложатся на плечи муниципалитетов. Также министр обозначил низкую собираемость с населения и юридических лиц платы за ТКО. Задолженность перед региональными операторами составляет 150 млн рублей.Выступившие вслед за чиновником представители двух компаний — региональных операторов также высказали свои пожелания: повысить норматив накопления отходов, субсидировать выпадающие доходы из бюджета. Впрочем,в ходе обсуждения выяснилось, что, по данным министерства тарифной политики, за первый квартал этого года в шести из 15 территориальных зон региональные операторы получили прибыль. В связи с этим было предложено сравнить расходы и доходы компаний, чтобы понять, действительно ли они несут убытки.«Реформа реализуется на территории региона достаточно сложно. Мы видим, что есть вопросы к исполнительной власти, некоторое отсутствие обратной связи между населением и региональными операторами. Есть вопросы об удалении несанкционированных свалок, о реализации реформы в сельских и отдалённых территориях. И очень важный вопрос о нереализованности этой системы на севере Красноярского края», - отметил вице-спикер краевого парламента, председатель комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Алексей Кулеш.«Мы уже ставили вопрос о том, что реализацией закона в Арктической зоне и северных территориях должна заниматься Федерация. У субъекта нет таких средств, чтобы выделять их для строительства полигонов в отдалённых и труднодоступных районах. Поэтому в постановлении Совета Федерации, которое отрабатывается рабочей группой, поставлен вопрос о том, чтобы краю выделили 450 миллионов рублей на приобретение мусоросжигательных установок для северных территорий. В рабочей группе будет рассматриваться вопрос, нужны ли мусоросжигательные установки, или мусор будет вывозиться, либо все-таки будет федеральная программа. Надеюсь, мы получим окончательный ответ по северным территориям после того, как 24 июля эта рабочая группа соберётся», - пояснил председатель комитета по природным ресурсам и экологии Александр Симановский.Фото Владимира Макушкина