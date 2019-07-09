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9 июля 2019, 12:37



Норильские полицейские дают шанс детям и подросткам.

Инспекторы отдела по делам несовершеннолетних совместно с представителями комиссии по делам несовершеннолетних городской администрации, уголовно-исполнительной инспекцией и Центром внешкольной работы навестят своих подопечных, состоящих на профилактическом учёте. Главная задача акции - профилактика преступлений и правонарушений подростками; определение ребят, находящихся в трудной жизненной ситуации; выявление тех, кто вовлекает детей и подростков в противоправную деятельность. Ещё одна задача акции - оказание адресной помощи подросткам, ранее уже преступавшим закон. По вечерам стражи порядка будут инспектировать досуговые учреждения, проверяя присутствие в них несовершеннолетних без сопровождения взрослых. Особое внимание в ходе рейдовых мероприятий будет уделено исполнению требований закона Красноярского края «О защите прав ребёнка». Также полицейские проведут профилактические лекции в школах, на которых расскажут об ответственности за совершение противоправных действий. Фото Владимира Макушкина

Просмотров:222 С 8 по 12 июля сотрудники полиции проводят оперативно-профилактическое мероприятие «Шанс», направленное на предупреждение совершения подростками повторных правонарушений, сообщает пресс-служба ОМВД России по г. Норильску.Инспекторы отдела по делам несовершеннолетних совместно с представителями комиссии по делам несовершеннолетних городской администрации, уголовно-исполнительной инспекцией и Центром внешкольной работы навестят своих подопечных, состоящих на профилактическом учёте. Главная задача акции - профилактика преступлений и правонарушений подростками; определение ребят, находящихся в трудной жизненной ситуации; выявление тех, кто вовлекает детей и подростков в противоправную деятельность. Ещё одна задача акции - оказание адресной помощи подросткам, ранее уже преступавшим закон.По вечерам стражи порядка будут инспектировать досуговые учреждения, проверяя присутствие в них несовершеннолетних без сопровождения взрослых. Особое внимание в ходе рейдовых мероприятий будет уделено исполнению требований закона Красноярского края «О защите прав ребёнка». Также полицейские проведут профилактические лекции в школах, на которых расскажут об ответственности за совершение противоправных действий.Фото Владимира Макушкина