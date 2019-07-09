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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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Новости:
17:42 Норильчанину предъявили обвинение в краже дорогостоящего мобильного телефона.
17:17 Шестилетнему норильчанину по имени Матвей очень нужна наша помощь. Благотворительный фонд «69 параллель» проводит сбор средств на курс реабилитации.
17:14 В Норильске пресекли торговлю кожаной одеждой, не имеющей этикеток на русском языке.
17:04 Один из участников норильской преступной группировки, организовавшей межрегиональный сбыт наркотиков, проведёт в колонии строгого режима 4,5 года.
16:43 Норильск принимает Всемирный фестиваль уличного кино.
16:30 Норильчане-предпенсионеры могут бесплатно получить первое или дополнительное профессиональное образование по направлению и за счёт средств службы занятости.
16:28 Норильчане могут увидеть работы победителей фотографического проекта-конкурса «Отражение».
16:11 Норильские подростки участвуют в краевой профориентационной акции «Большая перемена».
14:53 Этим летом управляющая компания «Город» отремонтирует 133 подъезда.
14:51 Генеральный директор «Норникель-ЕРП» Олег Шпагин: «Наша задача - предоставлять хороший и удобный клиентский сервис под ключ»
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