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9 июля 2019, 12:44



Таймыр обозначил ближайшие планы социально-экономического развития: медобслуживание в посёлках района, целевые места для выпускников, строительство жилья.

Медицинское обслуживание в посёлках района: норматив – один врач общей практики на одну тысячу жителей - абсолютно неприемлем для Таймыра, считает Евгений Вершинин. Кроме того, необходимо решать проблему целевых мест для выпускников. Принятое в марте этого года Постановление Правительства РФ № 302 полностью изменило систему подготовки кадров через целевые места. «Наша задача - создать условия для поступления, в первую очередь выпускникам 9-11-х классов из числа коренных народов, как правило, обучающихся в сельских школах. Необходимо продумать сам механизм формирования и распределения целевых мест и подготовки детей для поступления», - рассказал руководитель территории. Вопросы журналистов также касались ближайших планов по строительству жилья и объектов социального назначения, развитию арктического туризма и транспортной доступности. Так, по словам Евгения Владимировича, в текущем году для представителей КМНТ планируется построить 13 домов в посёлке Носок сельского поселения Караул и один дом в посёлке Тухард, 11 домов в посёлке Сындасско сельского поселения Хатанга и четыре дома в Волочанке. Говоря о развитии транспортной доступности, руководитель территории рассказал об изменении расписания движения теплохода «Таймыр», который осуществляет рейсы в сельском поселении Хатанга: «Количество рейсов в северном направлении (Хатанга – Новорыбная – Попигай - Сындасско) увеличено с 14 до 17. Это обусловлено тем, что возросли объёмы жилищного строительства и появилась необходимость обеспечения транспортной доступности для строительных бригад. Кроме того, увеличение рейсов позволяет оперативнее решать государственные задачи, для которых необходимо присутствие представителей органов местного самоуправления, государственных или краевых учреждений и предприятий. Данный объем рейсов запланирован и на 2020 год». Также Евгений Вершинин отметил, что для удовлетворения потребностей жителей южных посёлков сельского поселения Хатанга (Кресты – Новая – Хета - Катырык и Жданиха) в пассажирских перевозках администрацией района в этом году был приобретён водомётный мелкосидящий катер «Логата», который будет выполнять 12 рейсов за летнюю навигацию текущего года и 2020 года. «В межнавигационный период добраться до посёлков Таймыра можно исключительно воздушным транспортом, который отличается своей дороговизной. Для сдерживания цен на рейсы районной администрацией заключаются соглашения с авиапредприятиями. Общий объём субсидий на 2019 год составил порядка 89 миллионов рублей. За эти средства планируется выполнить 287 рейсов и перевезти 7334 пассажира. Благодаря субсидированию жители отдалённых посёлков платят от 28% стоимости билета в зависимости от населённого пункта», - подчеркнул глава Таймыра. Фото gorod-dudinka.ru

Просмотров:193 Как рассказал глава муниципального района Евгений Вершинин представителям норильских и дудинских СМИ, он ставит конкретные задачи по развитию Таймырского Долгано-Ненецкого района на ближайшее время: «В первую очередь это проблема организации действенной и экономически недорогой системы обращения с твёрдыми коммунальными отходами на территории района. Не менее важный вопрос касается закона Красноярского края «О государственной поддержке...». Последний должен работать в полном объёме, и если сегодня в Эвенкийском муниципальном районе коренным жителям компенсируют все затраты при следовании к месту проведения отдыха и обратно, то в отношении жителей Таймыра эта норма почему-то не работает, пояснил он.Медицинское обслуживание в посёлках района: норматив – один врач общей практики на одну тысячу жителей - абсолютно неприемлем для Таймыра, считает Евгений Вершинин.Кроме того, необходимо решать проблему целевых мест для выпускников. Принятое в марте этого года Постановление Правительства РФ № 302 полностью изменило систему подготовки кадров через целевые места. «Наша задача - создать условия для поступления, в первую очередь выпускникам 9-11-х классов из числа коренных народов, как правило, обучающихся в сельских школах. Необходимо продумать сам механизм формирования и распределения целевых мест и подготовки детей для поступления», - рассказал руководитель территории.Вопросы журналистов также касались ближайших планов по строительству жилья и объектов социального назначения, развитию арктического туризма и транспортной доступности. Так, по словам Евгения Владимировича, в текущем году для представителей КМНТ планируется построить 13 домов в посёлке Носок сельского поселения Караул и один дом в посёлке Тухард, 11 домов в посёлке Сындасско сельского поселения Хатанга и четыре дома в Волочанке.Говоря о развитии транспортной доступности, руководитель территории рассказал об изменении расписания движения теплохода «Таймыр», который осуществляет рейсы в сельском поселении Хатанга: «Количество рейсов в северном направлении (Хатанга – Новорыбная – Попигай - Сындасско) увеличено с 14 до 17. Это обусловлено тем, что возросли объёмы жилищного строительства и появилась необходимость обеспечения транспортной доступности для строительных бригад. Кроме того, увеличение рейсов позволяет оперативнее решать государственные задачи, для которых необходимо присутствие представителей органов местного самоуправления, государственных или краевых учреждений и предприятий. Данный объем рейсов запланирован и на 2020 год».Также Евгений Вершинин отметил, что для удовлетворения потребностей жителей южных посёлков сельского поселения Хатанга (Кресты – Новая – Хета - Катырык и Жданиха) в пассажирских перевозках администрацией района в этом году был приобретён водомётный мелкосидящий катер «Логата», который будет выполнять 12 рейсов за летнюю навигацию текущего года и 2020 года. «В межнавигационный период добраться до посёлков Таймыра можно исключительно воздушным транспортом, который отличается своей дороговизной. Для сдерживания цен на рейсы районной администрацией заключаются соглашения с авиапредприятиями. Общий объём субсидий на 2019 год составил порядка 89 миллионов рублей. За эти средства планируется выполнить 287 рейсов и перевезти 7334 пассажира. Благодаря субсидированию жители отдалённых посёлков платят от 28% стоимости билета в зависимости от населённого пункта», - подчеркнул глава Таймыра.Фото gorod-dudinka.ru