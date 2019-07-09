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9 июля 2019, 14:51



Генеральный директор «Норникель-ЕРП» Олег Шпагин: «Наша задача - предоставлять хороший и удобный клиентский сервис под ключ»

Генеральный директор «Норникель-ЕРП» Олег Шпагин в ходе встречи с журналистами отметил, что главная задача, стоящая перед «Норникель–ЕРП», – сконцентрировать управленческие функционалы по принципу одного окна, сообщает НИА-Красноярск. «Это и коммерческая работа, и финансово-экономическая, и юридическая, и снабженческая, а также работа в отношении корпоративной безопасности, – пояснил Шпагин. - И конечно, это создание единой коммерческой платформы, чтобы нашим грузоотправителям предлагать полный комплекс услуг, хороший и удобный клиентский сервис под ключ. Когда существует единый подход и единые методы, все процессы происходят намного синхроннее и результативнее». Олег Шпагин в ходе беседы с журналистами также рассказал, что в этом году перед речниками стоят высокие задачи и большая производственная программа. «Мы планируем перевезти 3,5 млн тонн грузов. Уже завершился северный завоз в Эвенкию по притокам Подкаменной и Нижней Тунгуски. Общий объем доставленных грузов составил более 70 тысяч тонн. Сейчас полным ходом идет работа на Ангаре по перевозке угля и леса. Полностью выполнена программа по доставке грузов для Ванкора по реке Большая Хета. Разворачивается навигация в направлении Дудинки, работа кипит, идет полным ходом», - пояснил Шпагин. При этом он еще раз отметил, что «Норникель» - не только основной акционер Енисейского речного пароходства и Красноярского речного порта, но и является крупнейшим грузоотправителем. «Порядка 1,5 млн тонн различных грузов перевозится для предприятий компании «Норникель» и Норильского промышленного района», - сказал Шпагин. Фото НИА-Красноярск

Просмотров:190 Как уже ранее сообщалось, Енисейское речное пароходство, Красноярский речной порт и Красноярский судоремонтный завод передаются в управление ООО «Норникель-ЕРП». Вновь созданная компания возьмет на себя роль единоличного исполнительного органа речных активов компании «Норникель».Генеральный директор «Норникель-ЕРП» Олег Шпагин в ходе встречи с журналистами отметил, что главная задача, стоящая перед «Норникель–ЕРП», – сконцентрировать управленческие функционалы по принципу одного окна, сообщает НИА-Красноярск.«Это и коммерческая работа, и финансово-экономическая, и юридическая, и снабженческая, а также работа в отношении корпоративной безопасности, – пояснил Шпагин. - И конечно, это создание единой коммерческой платформы, чтобы нашим грузоотправителям предлагать полный комплекс услуг, хороший и удобный клиентский сервис под ключ. Когда существует единый подход и единые методы, все процессы происходят намного синхроннее и результативнее».Олег Шпагин в ходе беседы с журналистами также рассказал, что в этом году перед речниками стоят высокие задачи и большая производственная программа.«Мы планируем перевезти 3,5 млн тонн грузов. Уже завершился северный завоз в Эвенкию по притокам Подкаменной и Нижней Тунгуски. Общий объем доставленных грузов составил более 70 тысяч тонн. Сейчас полным ходом идет работа на Ангаре по перевозке угля и леса. Полностью выполнена программа по доставке грузов для Ванкора по реке Большая Хета. Разворачивается навигация в направлении Дудинки, работа кипит, идет полным ходом», - пояснил Шпагин.При этом он еще раз отметил, что «Норникель» - не только основной акционер Енисейского речного пароходства и Красноярского речного порта, но и является крупнейшим грузоотправителем.«Порядка 1,5 млн тонн различных грузов перевозится для предприятий компании «Норникель» и Норильского промышленного района», - сказал Шпагин.Фото НИА-Красноярск