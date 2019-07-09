Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/39895

9 июля 2019, 14:53



Этим летом управляющая компания «Город» отремонтирует 133 подъезда.

Это почти в два раза больше, чем летом-2018 (тогда было 77). Общая сумма затрат на текущий ремонт – 31,5 миллиона рублей, однако это не окончательная сумма, отмечает Павел Беляков, гендиректор УК «Город». Итог будет ясен в конце года после корректировок, связанных с устранением действий вандалов или возгораний квартир и подъездов. Пожаров, кстати, случается внушительное количество: в прошлом году их было зарегистрировано 37, в этом только за полгода – уже 26. - Перечень объектов ремонта формируется с учётом ряда факторов: результатов сезонных осмотров специалистами, заявлений граждан, а также даты последнего ремонта. Утверждённая периодичность проведения ремонтов - раз в пять лет в зависимости от состояния жилого фонда. Хотя в договоре управления между собственниками и УК может быть прописана другая периодичность. Так что именно владельцы жилых помещений в конечном итоге решают, надо ли её увеличить или уменьшить. Однако чтобы делать ремонт чаще и в бОльших объёмах, подъезд должен быть безупречен по оплате жилищной услуги. Сегодня же на нашей территории нет домов без задолженностей, а общий долг составляет около 30 миллионов рублей, - рассказал Павел Беляков. Он также пояснил, что стоимость обновления одного подъезда в доме хрущёвского типа – около 200 тысяч рублей. Так что если бы все должники сегодня погасили долги по жилищной услуге, компания могла бы добавить к списку ремонтов на 150 подъездов больше. Источник финансирования работ един – это оплата собственниками и нанимателями жилья жилищной услуги (начисления производятся по строке «Содержание и ремонт жилых помещений» и зависят от серии дома). Работы проводят комплексно, в том числе с установкой стеклопакетов в подъездах. Сегодня на это потрачено уже больше 14,5 миллиона рублей, новенькие окна появились почти в 200 подъездах. План на этот год - 35 подъездов. В ходе текущего ремонта устанавливается и энергосберегающее оборудование: уже работает около 700 светильников, что обошлось в 250 миллионов рублей. В порядок приводятся и другие элементы подъездов: обновляются ступени, устанавливаются кованые перила и другое. - Сразу после заключения договора с управляющей компанией подрядчик должен выйти на объект. В среднем ремонт подъезда в зависимости от его состояния занимает две-три недели. Все подрядчики местные, работаем с ними регулярно. По плану завершить все ремонты мы должны к 30 сентября, - отметил Павел Беляков. На каждом этапе работа контролируется отделом технического контроля УК. В приёмке объекта впоследствии участвуют не только специалисты, но и собственники жилья в каждом конкретном подъезде. При выявлении недочётов они вправе отказаться подписывать акт выполненных работ до устранения недоделок. Павел Беляков рассказал, что жильцы могут влиять и на выбор цветовой гаммы обновляемого подъезда, хотя стандартно применяются зелёный и синий цвета: «Знаете, сколько собственников, столько и мнений. Но владельцы квартир могут собрать Совет дома, выбрать председателя, которому делегировано право представить пожелание большинства жильцов по поводу цвета. Хотя скажу сразу – если брать белую краску и колеры к ней, процесс выйдет дороже, чем при выборе однотонного покрытия». Он также рассказал, какие шаги должен предпринять жилец, если ремонт в его подъезде не делается слишком долго. Первое - написать заявление в УК, по адресу выйдут специалисты технического контроля, которые оценят состояние подъезда, собираемость средств по жилищной услуге по нему, дату проведения последнего ремонта. А затем примут решение, включать ли конкретный подъезд в график выполнения текущих работ. Если УК игнорирует обращение жильцов, необходимо обратиться в жилищную инспекцию, либо в управление ЖКХ администрации города, которые в рамках муниципального контроля дадут оценку действий или бездействию УК, и в последнем случае вынесут предписание, в рамках которого обяжут компанию выполнить ремонт. Фото Владимира Макушкина

Просмотров:205 Это почти в два раза больше, чем летом-2018 (тогда было 77). Общая сумма затрат на текущий ремонт – 31,5 миллиона рублей, однако это не окончательная сумма, отмечает Павел Беляков, гендиректор УК «Город». Итог будет ясен в конце года после корректировок, связанных с устранением действий вандалов или возгораний квартир и подъездов. Пожаров, кстати, случается внушительное количество: в прошлом году их было зарегистрировано 37, в этом только за полгода – уже 26.- Перечень объектов ремонта формируется с учётом ряда факторов: результатов сезонных осмотров специалистами, заявлений граждан, а также даты последнего ремонта. Утверждённая периодичность проведения ремонтов - раз в пять лет в зависимости от состояния жилого фонда. Хотя в договоре управления между собственниками и УК может быть прописана другая периодичность. Так что именно владельцы жилых помещений в конечном итоге решают, надо ли её увеличить или уменьшить. Однако чтобы делать ремонт чаще и в бОльших объёмах, подъезд должен быть безупречен по оплате жилищной услуги. Сегодня же на нашей территории нет домов без задолженностей, а общий долг составляет около 30 миллионов рублей, - рассказал Павел Беляков.Он также пояснил, что стоимость обновления одного подъезда в доме хрущёвского типа – около 200 тысяч рублей. Так что если бы все должники сегодня погасили долги по жилищной услуге, компания могла бы добавить к списку ремонтов на 150 подъездов больше. Источник финансирования работ един – это оплата собственниками и нанимателями жилья жилищной услуги (начисления производятся по строке «Содержание и ремонт жилых помещений» и зависят от серии дома).Работы проводят комплексно, в том числе с установкой стеклопакетов в подъездах. Сегодня на это потрачено уже больше 14,5 миллиона рублей, новенькие окна появились почти в 200 подъездах. План на этот год - 35 подъездов. В ходе текущего ремонта устанавливается и энергосберегающее оборудование: уже работает около 700 светильников, что обошлось в 250 миллионов рублей. В порядок приводятся и другие элементы подъездов: обновляются ступени, устанавливаются кованые перила и другое.- Сразу после заключения договора с управляющей компанией подрядчик должен выйти на объект. В среднем ремонт подъезда в зависимости от его состояния занимает две-три недели. Все подрядчики местные, работаем с ними регулярно. По плану завершить все ремонты мы должны к 30 сентября, - отметил Павел Беляков.На каждом этапе работа контролируется отделом технического контроля УК. В приёмке объекта впоследствии участвуют не только специалисты, но и собственники жилья в каждом конкретном подъезде. При выявлении недочётов они вправе отказаться подписывать акт выполненных работ до устранения недоделок.Павел Беляков рассказал, что жильцы могут влиять и на выбор цветовой гаммы обновляемого подъезда, хотя стандартно применяются зелёный и синий цвета: «Знаете, сколько собственников, столько и мнений. Но владельцы квартир могут собрать Совет дома, выбрать председателя, которому делегировано право представить пожелание большинства жильцов по поводу цвета. Хотя скажу сразу – если брать белую краску и колеры к ней, процесс выйдет дороже, чем при выборе однотонного покрытия».Он также рассказал, какие шаги должен предпринять жилец, если ремонт в его подъезде не делается слишком долго. Первое - написать заявление в УК, по адресу выйдут специалисты технического контроля, которые оценят состояние подъезда, собираемость средств по жилищной услуге по нему, дату проведения последнего ремонта. А затем примут решение, включать ли конкретный подъезд в график выполнения текущих работ.Если УК игнорирует обращение жильцов, необходимо обратиться в жилищную инспекцию, либо в управление ЖКХ администрации города, которые в рамках муниципального контроля дадут оценку действий или бездействию УК, и в последнем случае вынесут предписание, в рамках которого обяжут компанию выполнить ремонт.Фото Владимира Макушкина