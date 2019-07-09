Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/39896

9 июля 2019, 16:11



Норильские подростки участвуют в краевой профориентационной акции «Большая перемена».

В Норильске специалисты центра занятости населения провели предварительную диагностику для выявления склонностей и предпочтений школьников (в акции участвуют в основном ребята из ТОШ). Далее на конкретных примерах тошевцы знакомятся с профессиями города, спецификой работы предприятий и организаций. Ежедневно в центр занятости приходят на тренинги по два отряда тошевцев. Уже проведено 20 подобных занятий, участниками которых стали более 500 подростков. - «Большая перемена» проводится в Норильске уже много лет, и каждый раз мы меняем перечень мероприятий, чтобы подросткам в игровой форме максимально доступно рассказать об актуальном рынке труда, - проинформировали в центре занятости населения Норильска. - В прошлом году мы устраивали квесты, в этом - занимательные командные тренинги. Вообще, профориентационная работа с детьми и подростками в городе ведётся на протяжении всего года, сейчас - лишь один из этапов. В регионе акция «Большая перемена» продлится до конца августа, в Норильске фактически завершится чуть раньше - вместе с окончанием сезона ТОШ. Фото из архивов ТОШ

Просмотров:159 Акция проходит в рамках стратегии развития профессиональной ориентации населения во всех муниципальных образованиях региона. Главная задача «Большой перемены» - помочь ребятам в профессиональном самоопределении и выборе востребованной в будущем работы, отмечают в Агентстве труда и занятости населения Красноярского края.В Норильске специалисты центра занятости населения провели предварительную диагностику для выявления склонностей и предпочтений школьников (в акции участвуют в основном ребята из ТОШ). Далее на конкретных примерах тошевцы знакомятся с профессиями города, спецификой работы предприятий и организаций. Ежедневно в центр занятости приходят на тренинги по два отряда тошевцев. Уже проведено 20 подобных занятий, участниками которых стали более 500 подростков.- «Большая перемена» проводится в Норильске уже много лет, и каждый раз мы меняем перечень мероприятий, чтобы подросткам в игровой форме максимально доступно рассказать об актуальном рынке труда, - проинформировали в центре занятости населения Норильска. - В прошлом году мы устраивали квесты, в этом - занимательные командные тренинги. Вообще, профориентационная работа с детьми и подростками в городе ведётся на протяжении всего года, сейчас - лишь один из этапов.В регионе акция «Большая перемена» продлится до конца августа, в Норильске фактически завершится чуть раньше - вместе с окончанием сезона ТОШ.Фото из архивов ТОШ